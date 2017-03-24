Прогнозы и ставки специалистов на матч Кипр — Эстония 25.03.17

В футбольном чемпионате дело близится к экватору, поэтому уже можно подвести определенные итоги, разобраться, какие футбольные клубы претендуют на высокие места, кто будет бороться за сохранение прописки на будущий год, а кто просто будет доигрывать сезон. В связи с этим, наших экспертов заинтересовало противостояние команды Кипр и команды Эстония. Обе команды неплохо выступают в нынешнем сезоне. До старта чемпионата эксперты полагали, что хозяевам поля вполне по силам побороться в нынешнем сезоне за место в числе команд, претендующих на медали. Гости считались сильным клубом, но никто не думал, что команда может всерьез бороться за высокие места, ее скорее относили к крепким середнякам. Пока предсказания экспертов полностью оправдываются, однако впереди еще достаточно матчей чемпионата, поэтому команды могут значительно улучшить свои результаты, тем более что впереди будет трансферное окно, где можно приобрести новых футболистов и выгодно продать или отправить в аренду тех игроков, которые не смогли вписаться в стиль игры клуба или недостаточно хорошо проявили себя в команде. В общем, у команд еще много работы, поэтому сейчас они могут существенно улучшить свои позиции в турнирной таблице, для этого необходимо только показывать стабильные результаты.

Для наших экспертов нет матчей, которые невозможно было бы проанализировать. Мы твердо верим в том, что в футболе многое повторяет, главное – уметь читать между строк. Для этого мы пользуемся статистикой выступлений команд в нынешнем сезоне и статистикой выступлений команд между собой. К примеру, если команда Кипр и команда Эстония, которые встретятся между собой в ближайшем матче, в очных противостояниях получали много желтых карточек, это свидетельствует о том, что у команд сложные взаимоотношения, и на футбольном поле они играют по бою, следовательно, и в этой игре необходимо делать ставки на тотал больше желтых карточек. В принципе, со статистикой все просто. Но вот исходы и тотал голов прогнозировать гораздо сложнее. Дело в том, что в каждом сезоне команды выступают по-разному, особенно на выступления команд влияет смена тренеров, смена поколений, травмы ведущих футболистов. В общем, все изменения, которые касаются команды, определенным образом отражаются на стиле ее игры. Это необходимо учитывать. К примеру, если команда Кипр в прошлом сезоне играла в оборонительный футбол, то в нынешнем сезоне, с приходом нового тренера, клуб стал играть в атакующий футбол. Поэтому, сейчас лучше играть матчи с участием команды Кипр на больше. Некоторые букмекеры не учитывают определенные статистические факторы, за это наши эксперты их наказывают своими ставками.

Фаворитом наших экспертов в противостоянии команды Кипр и команды Эстония являются хозяева поля. Команда Кипр сейчас показывает отличный командный футбол, который позволяет клубу стабильно набирать очки и занимать высокое место в турнирной таблице. До старта чемпионата команда рассматривалась в числе претендентов на борьбу за чемпионство и пока полностью оправдывает надежды. Исходя из информации с официального сайта клуба, травмированных игроков основы у команды нет, так что, можно ожидать, что хозяева поля с первых минут будут играть сильнейшим составом. Гости показывают в нынешнем сезоне хорошие результаты. Несмотря на то, что в составе команды нет звездных футболистов, клуб играет в комбинационный атакующий футбол, благодаря чему набирает очки и тоже занимает довольно высокое место в турнирной таблице. Однако, команда Эстония очень тяжело играет в гостях, так как клуб не умеет играть вторым номером, то нередко нарывается на убийственные атаки соперника, в связи с чем и проигрывает матчи. Поэтому, наш фаворит в противостоянии команды Кипр и команды Эстония – хозяева поля. Мы думаем, что сегодня обеим командам вполне по силам перебить тотал мячей, предложенный букмекерами. Команда Кипр играет в родных стенах в атакующий футбол, а гости не умеют играть в обороне, предпочитая постоянно атаковать. Исходя из этого, мы ждем, что обе команды смогут забить в этой игре, но хозяева за счет более слаженных действий, должны одержать победу.

Матч завершится победой Кипр — 1.85, ничья в матче — 3.5, матч завершится победой Эстония — 4.4.

Нашим экспертам всегда удается находить наиболее интересные и зрелищные футбольные матчи. Мы всегда стараемся быть в курсе последних новостей и изменений, происходящих в станах команд Благодаря этому, мы всегда предоставляем отличные прогнозы на футбольные матчи. Команда Кипр и команда Эстония, которые встретятся в очном противостоянии, в последние годы являются непримиримыми соперниками. Это качество серьезно сказывается и на игре этих команд друг с другом. Сейчас редко можно увидеть по-настоящему грубую игру, когда команда не просто срывает атаки соперника грубыми приемами в центре поля, а действует осознанно, чтобы травмировать своего оппонента. При этом, в составах обеих команд достаточно футболистов, которые могут сыграть технично. Благодаря этому, противостояние этих футбольных клубов приобретает особый колорит – смесь техничности и грубости, а такой футбол очень любят футбольные болельщики. Так что, рекомендуем матч команды Кипр и команды Эстония к просмотру, надеемся, что команды покажут отличную игру.

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