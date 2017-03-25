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Эльче — Сарагоса: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Испании 26.03.17

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Эльче — Сарагоса: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Испании 26.03.17

В рамках национального первенства пройдет поединок Эльче – Сарагоса, который будет сыгран между командами в 26-го марта. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 21:30 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Сарагоса – две победы против одного поражения.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Эльче – Сарагоса определились с коэффициентами. На ФК Эльче выставили 1.95, на мировую между командами — 3.45, а ставки на гостей матча принимаются по 4.1.

Футбольный клуб Эльче в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Эльче сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Эльче выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Эльче не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

На выезде футбольный клуб Сарагоса выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Сарагоса выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Сарагоса добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.

Так как хозяева поединка Эльче – Сарагоса сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Эльче.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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