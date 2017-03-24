НХЛ.Лос-Анджелес — Рейнджерс: прогноз, ставки букмекера на матч. 26.03.17

Сегодняшние соперники – команда Лос-Анджелес и команда Рейнджерс выступают в чемпионате НХЛ достаточно давно. Обе команда имеют богатую историю, в которой есть яркие страницы, однако есть и те, о которых в клубах предпочитают не вспоминать. Пока команды выступают в регулярном чемпионате НХЛ на очень приличном уровне. Напомним, что перед клубами перед стартом сезона стояла задача попадания в плей-офф, пока команда Лос-Анджелес и команда Рейнджерс справляются с поставленной задачей, клубы идут в зоне плей-офф. Но до конца регулярного чемпионата клубам предстоит провести еще достаточно матчей, следовательно, необходимо показывать стабильные результаты в каждой игре, независимо от соперника. Матч между этими клубами интересен не только противостоянием извест6ных хоккеистов, но и дуэлью менеджеров. Мало кто обращает внимание на менеджеров, так как ошибочно считается, что победу клубу обеспечивают исключительно мастерство исполнителей. Однако роль менеджера в команде очень велика, так как именно от умелых действий руководителя зависит сыгранность команды, ее умелые действия в сложных игровых ситуациях и настрой на каждый матч. Менеджеры обеих команд – опытные руководители, которые в своей карьере добивались значительных высот. Поэтому, сегодняшний матч – особенный, так как здесь будет множество интересных противостояний, гарантирующих болельщикам отличный хоккей.

Зрелищность и непредсказуемость матчей чемпионата НХЛ не подлежит сомнению. Эксперты нашего ресурса каждый раз стараются найти наиболее интересный матч для прогнозирования. Сегодня мы остановили свой выбор на противостоянии команды Лос-Анджелес и команды Рейнджерс. Оба соперника отлично знакомы друг с другом, так как каждый сезон им приходиться играть очные матчи в регулярном сезоне НХЛ. Сейчас, когда регулярный сезон приближается к своему экватору, для команд крайне важно постараться закрепиться на занятых позициях в турнирной таблице, которые дадут им право выступать в плей-офф. Но, стоит напомнить, что в регулярном чемпионате НХЛ очень жесткая конкуренция, поэтому клубам следует собранно подходить к каждому противостоянию. Нет необходимости говорить, что на матчи друг против друга команда Лос-Анджелес и команда Рейнджерс настраиваются очень серьезно, так как эти соперники всегда стараются победить своего конкурента. Наши эксперты полагают, что менеджеры команд не будут отходить от той тактики, которая позволяет их подопечным демонстрировать хорошие результаты в нынешнем сезоне, поэтому сегодня болельщики увидят яркий атакующий хоккей в исполнении хоккеистов обеих команд. Нам только остается пожелать удачи командам, а всем любителям поставок посоветовать воспользоваться нашими прогнозами.

Для наших экспертов – настоящее удовольствие анализировать матчи регулярного сезона НХЛ. Напомним, что здесь выступают только самые сильные хоккейные клубы, в составах которых играют мировые знаменитости – хоккеисты, которых знают и ценят во всем мире. В матче команды Лос-Анджелес и команды Рейнджерс на ледовой площадке сойдутся настоящие легенды хоккея. Оба клуба достойны того чтобы быть фаворитами в любом матче. Однако сейчас придется выбирать фаворита в очном противостоянии этих команд. После тщательного изучения всех факторов, эксперты нашего ресурса пришли к мнению, что основное время матча между командой Лос-Анджелес и командой Рейнджерс вполне может завершиться вничью. Оба клуба показывают практически равные результаты, составы команд – сбалансированные, без видимых недостатков. Между собой эти команды довольно часто определяют победителя в овертайме или посредством буллитов, так что, вполне логично предположить, что основное время матча не выявит победителя. Кстати, в букмекерских конторах на это событие предлагается довольно высокий коэффициент. Общий тотал заброшенных шайб в этом матче наши эксперты считают на меньше. Скорее всего, в этом противостоянии на первый план выйдет борьба между хоккеистами, поэтому шайб со стороны одной и другой команд будет заброшено немного. А вот общий тотал штрафных минут мы бы рекомендовали рассматривать на больше, так как за грубые приемы хоккеисты будут получать штрафы, которых в этом матче будет немало.

В матче победителем будет Лос-Анджелес — 1.8, в матче победителем будет Рейнджерс — 4.3, ничья в матче — 3.8.

Наши эксперты давно ждали противостояния команды Лос-Анджелес и команды Рейнджерс, так как в последних матчах эти хоккейные клубы показывают отличный хоккей, следовательно, мы предполагаем, что игра будет насыщенной и интересной. Вообще, все матчи чемпионата НХЛ – это зрелищные противостояния с непредсказуемым исходом. В составах команд выступают отличные хоккеисты, которые способны в одиночку решить исход игры в пользу своего клуба. Однако мы думаем, что в этом матче будет интересно наблюдать за командными действиями соперников, так как тренеры обеих команд прямо заявляли о том, что именно от слаженности командных действий на площадке будет зависеть исход встречи. В любом случае, хоккеисты обеих команд не должны разочаровать болельщиков, которые замерли в предвкушении этого противостояния. Наши эксперты тоже не сидели без дела, и приготовили несколько отличных прогнозов на этот матч, которые позволят усилить эмоции от просмотра игры, а также принесут прибыль на ставках в букмекерских конторах.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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