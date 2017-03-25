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Онсе Кальдас — Агилас Дорадас: прогноз, ставки букмекера на матч. 27.03.17

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# США 25.03 05:30 по МСК. Гондурас #
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Онсе Кальдас — Агилас Дорадас: прогноз, ставки букмекера на матч. 27.03.17

История противостояния Онсе Кальдас – Агилас Дорадас длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Онсе Кальдас одержал 51 победу, а на счету ФК Агилас Дорадас 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 27 марта и по московскому времени его начало будет в 04:00.

Если футбольные клубы Онсе Кальдас и Агилас Дорадас в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.8. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 1.8, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 4.3.

Футбольный клуб Онсе Кальдас в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Онсе Кальдас сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Онсе Кальдас выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Онсе Кальдас не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

Сейчас футбольный клуб Агилас Дорадас пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Агилас Дорадас одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Агилас Дорадас забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Между командами Онсе Кальдас и Агилас Дорадас всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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