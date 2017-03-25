Ставки на матч Веллингтон Феникс – Ньюкасл Джетс, прогноз на футбол от 26.03.17

Мы давно ждали начала матча, в котором встретятся команда Веллингтон Феникс и команда Ньюкасл Джетс. Оба футбольных клуба в нынешнем сезоне претендуют на высокие места. Сейчас ситуация в турнирной таблице складывается таким образом, что для продолжения борьбы клубам необходимо одерживать победы в каждом матче. Однако, футбол устроен так, что для того чтобы побеждать в каждой игре, необходимо показывать высокий уровень игры А для этого необходимо иметь классных игроков, неподверженных травмам и постоянно демонстрирующим высокое качество футбола. Согласитесь, что условие весьма тяжелое. А если учесть, что команда Веллингтон Феникс и команда Ньюкасл Джетс принимают участие в нескольких турнирах одновременно, то, фактически, задача бороться за высокие места усложняется в несколько раз. Ведь, помимо качественной игры, необходимо еще бороться с усталостью, которая непременно будет накапливаться. Но, в составах команды Веллингтон Феникс и команды Ньюкасл Джетс выступают настоящие профессионалы, а также у обеих команд весьма широкая скамейка запасных, что дает возможность отдохнуть игрокам основы. Мудрые наставники знают, в каком матче использовать основной состав, а где можно ограничиться резервистами. Так что, обе команды подходят к очному противостоянию в неплохой форме и готовы показывать отличный футбол с первых минут матча. Нам остается лишь запастись терпением, и ждать стартового свистка, который просигнализирует о начале этого интересного противостояния.

Игра, в которой команда Веллингтон Феникс и команда Ньюкасл Джетс будут противостоять друг другу, обещает быть очень интересной. Обе команды показывают хорошие результаты в чемпионате, что позволяет им претендовать на высокое место в турнирной таблице. Сейчас команда Веллингтон Феникс и команда Ньюкасл Джетс сыграют несколько последних матчей перед каникулами, поэтому командам важно набрать максимум очков, чтобы после перерыва продолжить решать свои задачи в чемпионате. Ожидается, что обе команды будут играть сильнейшими составами. Это означает, что болельщики с первых минут матча будут наблюдать за атакующей игрой в исполнении двух команд. Напомним, что в нынешнем сезоне оба клуба играют в острый атакующий футбол, много атакуют и много забивают. Если от этого отталкиваться, то сегодняшний матч тоже должен принести много голов. Напомним, что лидеры обеих команд ведут борьбу в гонке лучших бомбардиров, поэтому они точно захотят отметиться забитыми мячами в этой игре. Наши эксперты полагают, что тренеры не должны выбирать защитную тактику на этот матч, так как в их распоряжении достаточно футболистов, чтобы можно было сыграть в атакующий футбол. Тем более, что сейчас важно набрать как можно больше очков. Мы думаем, что болельщики поддержат футболистов, чтобы они показали лучший футбол.

Игра, которая состоится на поле команды Веллингтон Феникс будет иметь принципиальное значение для обеих команд. Команда Веллингтон Феникс и команда Ньюкасл Джетс ведут борьбу за попадание в верхнюю часть турнирной таблицы. Но пока результаты команд абсолютно не радостные. Начало сезона оба футбольных клуба откровенно провалили. Причин этого могло быть несколько, однако теперь не время выяснять из-за чего игра у команд не задалась на старте чемпионата. Сейчас клубам главное – постараться наладить игру и начать зарабатывать баллы, которые необходимы для улучшения позиции в турнирной таблице. К очному противостоянию команда Веллингтон Феникс подходит в полном составе, поэтому можно ждать, что именно хозяева поля будут играть в этом матче первым номером. Гости были на матч в оптимальном составе за исключением футболистов, которые находятся в лазарете. Нельзя сказать, что команда Ньюкасл Джетс уступает свои оппонентам в игровом плане, но, все же, на родном стадионе фаворитами являются футболисты команды Веллингтон Феникс. Наши эксперты рекомендуют ставить на победу хозяев поля в этой игре. Еще мы думаем, что матч получится очень напряженным, так как слишком велика цена победы. Поэтому, в матче будет достаточно нарушений и желтых карточек, тотал которых мы советуем играть на больше. А вот тотал голов мы советуем играть на меньше, так как оба клуба сейчас не в такой хорошей форме, чтобы много забивать в этой игре.

Победителем матча будет Веллингтон Феникс — 1.9, ничья в матче — 3.6, победителем матча будет Ньюкасл Джетс — 4.2.

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