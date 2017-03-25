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|СКА
|25.03 17:00 по МСК.
|Локомотив
Локомотив продолжает удивлять, что ждать от них сегодня?
|Аннан
|25.03 18:00 по МСК.
|Коундебис
Команда Кауденбит расположилась на нижней строчке таблицы. Еще в прошлом сезоне команда выступала в более престижной Первой лиге Шотландии в которой оказалась на предпоследнем месте и по результатам
|Паоло Лоренци
|25.03 19:30 по МСК.
|Адриан Маннарино
В прошлом сезоне Адриан Маннарино добрался в Майами до третьего раунда. Повторит ли француз минувший успех в 2017-м году?
|Болгария
|25.03 22:45 по МСК.
|Нидерланды
Сборная Голландии провалила ОЧЕ-2016 и пытается показать новое лицо в ОЧМ-2018. На что способна нынешняя команда "помаранчевых"?
|Северная Ирландия
|26.03 22:45 по МСК.
|Норвегия
Самый высокий коэффициент дня! Прогноз имеет логическое обоснование и дает на выбор сразу несколько ставок
|Румыния
|26.03 22:45 по МСК.
|Дания
Сборные Румынии и Дании решат, кто из них более достоин продолжать реальную борьбу за выход в финальную часть Чемпионата мира
В 13:00 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Нигер – Буркина-Фасо, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 27-го марта 2017 года и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Нигер сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.
Футбольный клуб Нигер среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.9. Ничейный результат оценен котировкой 3.6, а на ФК Буркина-Фасо выставили 4.2.
Два года назад финансовые дела футбольного клуба Нигер существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Нигер проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Нигер никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.
После того, как футбольный клуб Буркина-Фасо выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Буркина-Фасо удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.
Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Нигер – Буркина-Фасо, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Буркина-Фасо.
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