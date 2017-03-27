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|СКА
|25.03 17:00 по МСК.
|Локомотив
Локомотив продолжает удивлять, что ждать от них сегодня?
|Аннан
|25.03 18:00 по МСК.
|Коундебис
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|Паоло Лоренци
|25.03 19:30 по МСК.
|Адриан Маннарино
В прошлом сезоне Адриан Маннарино добрался в Майами до третьего раунда. Повторит ли француз минувший успех в 2017-м году?
|Болгария
|25.03 22:45 по МСК.
|Нидерланды
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|Северная Ирландия
|26.03 22:45 по МСК.
|Норвегия
Самый высокий коэффициент дня! Прогноз имеет логическое обоснование и дает на выбор сразу несколько ставок
|Румыния
|26.03 22:45 по МСК.
|Дания
Сборные Румынии и Дании решат, кто из них более достоин продолжать реальную борьбу за выход в финальную часть Чемпионата мира
В 13:00 по московскому времени нужно откладывать все дела и поудобнее размещаться перед телевизором, ведь начнется игра Сенегал – Кот-д’Ивуар. Футбольный поединок запланировали на 27-го марта 2017 года, так что у тренеров еще есть несколько дней для изучения соперника. Несмотря на то, что оба клуба имеют очень богатую историю, ранее они никогда не играли между собой в официальных матчах. Была лишь одна товарищеская встреча, завершившаяся со счетом 1-1.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Сенегал – Кот-д’Ивуар определились с коэффициентами. На ФК Сенегал выставили 2, на мировую между командами — 3.4, а ставки на гостей матча принимаются по 3.87.
В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Сенегал использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Сенегал, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Сенегал выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.
На выезде футбольный клуб Кот-д’Ивуар выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Кот-д’Ивуар выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Кот-д’Ивуар добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.
Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Сенегал – Кот-д’Ивуар, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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