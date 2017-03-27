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|25.03 17:00 по МСК.
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Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 27.03.2017, так как именно в этот день на поле сойдутся Тамбов и Енисей. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Енисей сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Тамбов. Начало данной игры произойдет в 13:00 по московскому времени.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Тамбов – Енисей определились с коэффициентами. На ФК Тамбов выставили 2, на мировую между командами — 3.4, а ставки на гостей матча принимаются по 3.87.
Футбольный клуб Тамбов в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Тамбов сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Тамбов выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Тамбов не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.
После того, как футбольный клуб Енисей выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Енисей удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.
Хозяева матча Тамбов – Енисей предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Тамбов больше 1.5 гола.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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