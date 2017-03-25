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|СКА
|25.03 17:00 по МСК.
|Локомотив
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|Аннан
|25.03 18:00 по МСК.
|Коундебис
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|Паоло Лоренци
|25.03 19:30 по МСК.
|Адриан Маннарино
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|Болгария
|25.03 22:45 по МСК.
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|Северная Ирландия
|26.03 22:45 по МСК.
|Норвегия
Самый высокий коэффициент дня! Прогноз имеет логическое обоснование и дает на выбор сразу несколько ставок
|Румыния
|26.03 22:45 по МСК.
|Дания
Сборные Румынии и Дании решат, кто из них более достоин продолжать реальную борьбу за выход в финальную часть Чемпионата мира
В 16:00 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Норвегия U19 – Испания U19, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 27-го марта 2017 года и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Норвегия U19 сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.
Букмекерские конторы в футбольном поединке Норвегия U19 – Испания U19 практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.8. Хозяева получили на свою победу котировку 1.8, а на гостей идет прием ставок по 4.3.
Свой последний матч клуб Норвегия U19 провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Норвегия U19 крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.
Футбольный клуб Испания U19 в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Испания U19 демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Испания U19 забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Испания U19 имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.
Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Норвегия U19 – Испания U19, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.
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