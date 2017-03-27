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Албания U21 — Молдова U21: прогноз, ставки букмекера на матч. 27.03.17

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# СКА 25.03 17:00 по МСК. Локомотив #
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# Болгария 25.03 22:45 по МСК. Нидерланды #
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# Северная Ирландия 26.03 22:45 по МСК. Норвегия #
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Албания U21 — Молдова U21: прогноз, ставки букмекера на матч. 27.03.17

История противостояния Албания U21 – Молдова U21 длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Албания U21 одержал 51 победу, а на счету ФК Молдова U21 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 27.03.2017 и по московскому времени его начало будет в 16:00.

Ставки на футбольную встречу Албания U21 – Молдова U21 уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.9. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.2, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.6.

Две недели назад футбольный клуб Албания U21 получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Албания U21 из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Албания U21 выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Албания U21 – Молдова U21 у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

Последний матч футбольного клуба Молдова U21 прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Молдова U21 находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Молдова U21 в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Так как хозяева поединка Албания U21 – Молдова U21 сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Албания U21.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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