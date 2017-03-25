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|Болгария
|25.03 22:45 по МСК.
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|26.03 22:45 по МСК.
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|Румыния
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Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 27-го марта 2017 года, так как именно в этот день на поле сойдутся Болгария U19 и Босния и Герцеговина U19. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Босния и Герцеговина U19 сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Болгария U19. Начало данной игры произойдет в 20:00 по московскому времени.
Если футбольные клубы Болгария U19 и Босния и Герцеговина U19 в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.6. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 1.9, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 4.2.
Два года назад финансовые дела футбольного клуба Болгария U19 существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Болгария U19 проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Болгария U19 никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.
Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Босния и Герцеговина U19 прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Босния и Герцеговина U19 сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Босния и Герцеговина U19 в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.
Учитывая статистику личных встреч Болгария U19 – Босния и Герцеговина U19, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Босния и Герцеговина U19 еще не разу не проигрывал в два мяча.
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