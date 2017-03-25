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|Болгария
|25.03 22:45 по МСК.
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|Северная Ирландия
|26.03 22:45 по МСК.
|Норвегия
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|Румыния
|26.03 22:45 по МСК.
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Сборные Румынии и Дании решат, кто из них более достоин продолжать реальную борьбу за выход в финальную часть Чемпионата мира
Личная встреча между футбольными клубами Франция U19 и Израиль U19 назначена на 27-го марта и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Франция U19. По Москве начало данной игры в 20:00.
За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Франция U19 – Израиль U19 коэффициент на победу гостей просел до 4.2. На ничью он остался неизменным — 3.6, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.9.
В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Франция U19 использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Франция U19, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Франция U19 выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.
Футбольный клуб Израиль U19 имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Израиль U19 демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Израиль U19 продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Израиль U19 в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.
Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Франция U19 и Израиль U19, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.
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