Прогнозы и ставки на матч Падова — Бассано Виртус 26.03.17

Две известные футбольные команды в ближайшее время проведут очный матч. Команда Падова и команда Бассано Виртус, которые встретятся между собой в рамках футбольного чемпионата, пока ведут борьбу за место среди лучших клубов по итогам сезона. В составе обеих команд достаточно классных футболистов, которые показывают хорошие командные взаимодействия. Помимо этого, необходимо упомянуть об индивидуальном мастерстве отдельных игроков, которые не боятся брать на себя игру в ответственные моменты матча. Все это прекрасно отражается на результатах команд, поэтому наши эксперты полагают, что игра будет очень интересной и напряженной. Оба футбольных клуба будут играть между собой не в первый раз, обычно, матчи этих соперников полны красивого комбинационного футбола, команды не засиживаются в обороне, стараясь чаще атаковать, и угрожать воротам друг друга. Такой футбол, безусловно, нравится болельщикам, так что, на трибунах сегодня ожидается аншлаг, да и у экранов телевизоров болельщиков будет не меньше. Исходя из этого, наши эксперты предложили интересные прогнозы на матч команды Падова и команды Бассано Виртус, надеемся, что они позволят сделать игру еще более интересной для просмотра, а также позволят выиграть деньги на ставках.

Напряженная борьба ждет любителей футбола в противостоянии команды Падова и команды Бассано Виртус. Обе команды ведут борьбу в чемпионате за высокие места, поэтому вряд ли их устроит другой результат в этом матче кроме победы. С составами команд полный порядок. Из лазаретов вышли основные футболисты, которые вместе с запасными игроками приступили к тренировкам в общей группе. Это вселяет оптимизм в сердца болельщиков, так как они ждут, что команды выдадут отличный матч, в котором смогут не только порадовать зрелищной игрой, но и забьют много голов в ворота друг друга. Но, глядя на последние результаты команд, наши эксперты полагают, что много мячей в этой игре может и не быть. В последних матчах атака стала проблемным местом обеих команд, так как клубы для достижения победы ограничиваются всего одним-двумя забитыми мячами, да и те даются командам очень нелегко. Если в матчах с более слабыми соперниками команды полагались на защиту, то с сильным соперником, которым являются оба клуба, этот номер может и не пройти. Поэтому, тренеры должны подумать, прежде всего, о том, чтобы разнообразить атакующие действия. Возможно, для этого потребуется подключить игроков средней зоны, заставить их работать не на оборону, а на атаку. В общем, сегодня тренеры могут удивить друг друга, внеся коррективы в тактические действия своих подопечных. Возможно, это позволит добиться положительного результата в этой игре.

Команда Падова и команда Бассано Виртус, которые сыграют между собой в ближайшем матче, являются одними из лидеров чемпионата. Оба клуба сейчас находятся в прекрасной форме, о чем свидетельствуют результаты последних игр чемпионата. Кроме этого, в составах команд нет существенных потерь перед этим матчем. Так что, болельщики могут справедливо ожидать интересный футбол в исполнении обеих команд. Наши эксперты полагают, что фаворитом игры являются хозяева поля. Команда набрала хороший ход, одержав несколько побед подряд, причем, клуб в родных стенах крайне мало пропускает от своих соперников, а этот факторов в игре может иметь ключевое значение. Да и вообще, команда Падова выглядит более симпатично в последних матчах по сравнению со своими соперниками, которым победы даются с трудом. Гости поднялись на высокое место в турнирной таблице благодаря необычайному везению. То судьи поставят пенальти в ворота соперников команды Бассано Виртус, то удалят игрока, то добавят более пяти минут. В общем, на таких вот мелких погрешностях арбитров и строится успех команды Бассано Виртус. Все более-менее серьезные матчи клуб в этом сезоне провалил. Так что, фаворитом наших экспертов здесь является команда Падова, и за такой коэффициент победу этого клуба однозначно стоит играть. Общий тотал забитых голов в игре мы видим на меньше. У хозяев поля слишком насыщенная оборона, чтобы ее можно было взять с наскока, да и сами хозяева поля не тот клуб, который готов бежать вперед все 90-то минут матча. А вот нарушений правил и желтых карточек в игре ожидается много, так как команды не самые корректные, да и между собой играют грубо.

Матч завершится победой Падова — 1.9, нет победителей — 3.6, матч завершится победой Бассано Виртус — 4.2.

Еще несколько сезонов назад никто и подумать не могу, что современный футбол захлестнет настоящая революция. Сегодня игра в защитный футбол является пережитком прошлого. Современные футбольные клубы стараются играть в атакующий футбол. Такая игра не требует от футболистов серьезных затрат физических сил. Всем известно, что гораздо труднее играть без мяча, просто бегая по полю все 90-то минут игры, чем с мячом, когда ты комбинируешь, отдаешь передачи и наносишь удары по воротам. Динамичная игра очень нравится болельщикам, так как благодаря этому, футболисты забивают много голов. Кроме этого, за просмотром такого матча время летит незаметно, так что, именно атакующий футбол сегодня является основной манерой игры многих футбольных клубов. Наши эксперты понимают, что сейчас все больше команд старается использовать атакующий стиль игры, поэтому мы тоже стараемся отражать это в своих прогнозах. Надеемся, что наши прогнозы на матч между командой Падова и командой Бассано Виртус будут интересными, а сама игра получится динамичной и результативной.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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