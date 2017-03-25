Ставки на матч Виннипег – Ванкувер, прогноз на НХЛ от 27.03.17

Заокеанская хоккейная лига НХЛ всегда радует поклонников хоккея яркими играми, в которых хоккеисты бьются за победу до финальной сирены матча. Часть матчей не заканчиваются победой одной из команд в основное время, поэтому хоккеистам приходиться определять сильнейшего в овертайме или по буллитам. Вообще, хоккей – это один из наиболее зрелищных и динамичных видов спорта, здесь исход матча может решиться в любом периоде, а фишка НХЛ заключается в том, что в этом чемпионате хоккеисты могут изменить ход матча в свою сторону буквально за несколько секунд до финальной сирены. Именно за это любители хоккея и ценят НХЛ, предпочитая не пропускать ни одного матча. Сегодня эксперты нашего ресурса решили обратить свое внимание на противостояние команды Виннипег и команды Ванкувер. Оба хоккейных клуба сейчас явно на подъеме, они показывают отличные результаты и радуют своих поклонников результативной игрой. Мы думаем, что команда Виннипег и команда Ванкувер являются одними из претендентов на попадание в плей-офф, а эксперты НХЛ считают, что одну из этих команд можно будет увидеть в финальном матче за Кубок Стэнли. Пока мы будем смотреть противостояние этих команд в регулярном чемпионате НХЛ, и смеем предположить, что оно будет не менее интересным, чем финальная игра за Кубок Стэнли.

Сегодня в мире есть только одна хоккейная ига, где играют настоящие профессионалы, а удовольствие от просмотра можно получать от каждого матча. Это чемпионат НХЛ. Здесь действительно выступают настоящие звезды современного хоккея, которые за свое мастерство получают огромные гонорары, но, глядя на то, что эти парни делают на площадке, напрочь забываешь обо всем, полностью сосредотачиваясь только на игре. Команда Виннипег и команда Ванкувер, которые будут противостоять друг другу в рамках регулярного чемпионата НХЛ, тоже могут похвастаться тем, что за них выступают известные хоккеисты. Однако мало иметь в команде звезд, необходимо, чтобы хоккеисты играли в командный хоккей, добивались результатов и могли демонстрировать такую игру стабильно – на протяжении всего сезона. А для этого необходим толковый и опытный менеджер, который сможет донести свои идеи до хоккеистов, а также заставит их выполнять его требования, сделав единой командой. Все это сейчас есть у команд-соперников, именно поэтому их результаты в регулярном чемпионате НХЛ впечатляют, а сами команды имеют отличные шансы на попадание в плей-офф и борьбу за Кубок Стэнли. Однако об этом говорить пока рано, сейчас важен матч команды Виннипег и команды Ванкувер, прогнозы на который уже предложили наши эксперты. Так что, будем болеть за зрелищный хоккей и стараться выигрывать у букмекеров!

Эксперты нашего ресурса полностью солидарны с букмекерами в оценке фаворита противостояния команды Виннипег и команды Ванкувер. Сейчас обе команды показывают ровную игру, однако в чемпионате НХЛ нельзя рассматривать матчи только с точки зрения текущей формы команды. Есть достаточно факторов, каждый из которых может повлиять на результат матча. После тщательно анализа предстоящего матча, наши эксперты полагают, что фаворитом игры должны быть хоккеисты команды Виннипег. Сейчас хозяева площадки играют в более слаженный хоккей, благодаря чему они добивают отличных результатов. Немаловажной будет и поддержка родных трибун, так как большинство матчей нынешнего чемпионата в родных стенах клуб выиграл. Гости тоже умеют играть в хоккей, команда Ванкувер довольно известный хоккейный клуб, в составе которого достаточно мастеров. Однако выездные матчи играть очень тяжело, тем более, когда серия выездных игр затянулась. Сейчас у команды Ванкувер уже за плечами несколько выездных матчей, поэтому хоккеисты устали. Исходя из этого, мы рекоме7ндуем делать ставки на то, что победителем противостояния будет команда Виннипег. Еще мы советуем делать ставки на то, что оба клуба пробьют общий тотал шайб, предлагаемых букмекерами в этом матче. Обе команды играют в атакующий хоккей и много бросают по воротам соперников, да и между собой эти команды в большинстве матчей забрасывают много шайб.

В игре выиграет Виннипег — 1.95, в основное время игры будет ничья — 3.45, в игре выиграет Ванкувер — 4.1.

Матчи НХЛ отличаются непредсказуемостью. За ледовыми баталиями этого чемпионата очень интересно наблюдать, так как там выступают настоящие профессионалы, которые могут в любой момент не просто развернуть матч на 180 градусов, а сделать это в минимальный промежуток времени. Здесь в каждом периоде идет не просто борьба, а настоящая битва, так как поражение – единственное, чего нельзя допустить в матче. Сейчас команда Виннипег и команда Ванкувер, которые примут участие в данном матче, занимают высокие места в турнирной таблице и имеют отличные шансы на то, чтобы за счет победы в этой игре подняться на ступеньку выше в турнирной таблице. По словам менеджеров клубов, игра чрезвычайно важна для их подопечных, поэтому хоккеисты приложат максимум усилий для победы. Следовательно, болельщикам в этом матче уготован отличный хоккей, который еще можно сделать и прибыльным, сделав ставки по прогнозам наших экспертов. Всем хорошего хоккея и удачных ставок!

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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