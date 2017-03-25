Анахайм — Рейнджерс прогноз профессионала на матч НХЛ 27.03.17

Для команды Анахайм и команды Рейнджерс матч будет иметь принципиальное значение, так как обе команды являются непримиримыми соперниками чемпионата НХЛ. Соперничество этих хоккейных клубов началось очень давно, и длиться по сей день. Каждый сезон НХЛ эти команды демонстрируют отличные очные противостояния, в которых есть все то, за что болельщики обожают заокеанский хоккей. Абсолютно неважно, какие задачи в регулярном сезоне решают оба клуба на момент очного противостояния, когда они выходят на лед, перед ними есть только одна задача – нанести как можно более разгромное поражение своему сопернику. В матчах команды Анахайм и команды Рейнджерс всегда забрасывается много шайб, так как, несмотря на постоянные стычки, хоккеисты постоянно стараются держать ворота друг друга в напряжении, бомбардируя их большим количеством бросков с различных дистанций. Такой хоккей особенно нравится болельщикам, так как интрига в матче сохраняется до финальной сирены, а динамически развивающиеся события на площадке не позволяют заскучать. Наши эксперты тоже с интересом наблюдают за противостоянием этих хоккейных клубов, а сегодняшний матч мы решили еще и тщательно проанализировать, благодаря чему у нас появилось несколько интересных идей для ставок, с которыми можно ознакомиться ниже. Мы полагаем, что и сегодня клубы не изменят своему принципу, и игра захватит с первой секунды.

Сегодня в мире есть только одна хоккейная ига, где играют настоящие профессионалы, а удовольствие от просмотра можно получать от каждого матча. Это чемпионат НХЛ. Здесь действительно выступают настоящие звезды современного хоккея, которые за свое мастерство получают огромные гонорары, но, глядя на то, что эти парни делают на площадке, напрочь забываешь обо всем, полностью сосредотачиваясь только на игре. Команда Анахайм и команда Рейнджерс, которые будут противостоять друг другу в рамках регулярного чемпионата НХЛ, тоже могут похвастаться тем, что за них выступают известные хоккеисты. Однако мало иметь в команде звезд, необходимо, чтобы хоккеисты играли в командный хоккей, добивались результатов и могли демонстрировать такую игру стабильно – на протяжении всего сезона. А для этого необходим толковый и опытный менеджер, который сможет донести свои идеи до хоккеистов, а также заставит их выполнять его требования, сделав единой командой. Все это сейчас есть у команд-соперников, именно поэтому их результаты в регулярном чемпионате НХЛ впечатляют, а сами команды имеют отличные шансы на попадание в плей-офф и борьбу за Кубок Стэнли. Однако об этом говорить пока рано, сейчас важен матч команды Анахайм и команды Рейнджерс, прогнозы на который уже предложили наши эксперты. Так что, будем болеть за зрелищный хоккей и стараться выигрывать у букмекеров!

Чемпионат НХЛ приближается к своей средине, поэтому клубам уже некуда отступать, нужно играть только на победу. Это отлично понимают в составе команды Анахайм и команды Рейнджерс. Пока оба клуба не могут похвастаться тем, что уже гарантировали себе место в плей-офф, поэтому для них важна каждая победа. Наши эксперты полагают, что противостояние между командой Анахайм и командой Рейнджерс в регулярном чемпионате НХЛ получится довольно жестким, поэтому общий тотал штрафных минут лучше играть в этом матче на больше, тем более что статистика показывает, что эти команды между собой играют довольно грубо. Относительно фаворита этого матча, то мы думаем, что больше шансов победить в этой игре у команды Анахайм, так как клуб действует более организованно и слаженно в последних матчах. Нельзя сказать, что гости играют менее активно, чем хозяева площадки, однако родные стены и слаженность – козыри, которые помогут сегодня хоккеистам команды Анахайм одержать победу в этой игре. Относительно общего тотала заброшенных шайб, то мы думаем, что шайб будет много, причем, много забросят хоккеисты одной и другой команды, так как они привыкли действовать через атаку. В общем, мы считаем, что помимо общего тотал шайб на больше, можно пробовать индивидуальный тотал шайб каждой команды на больше, так как оба клуба умеют действовать на пяточке соперников.

В игре выиграет Анахайм — 2, в основное время игры будет ничья — 3.4, в игре выиграет Рейнджерс — 3.87.

В НХЛ нет слабых команд, и именно этим данный хоккейный чемпионат привлекает любителей этого вида спорта. Здесь довольно высокая конкуренция, и каждый матч имеет важное значение с точки зрения расстановки команд в турнирной таблице. Напомним, что только лучшие хоккейные клубы по итогам регулярного сезона смогут выступать в плей-офф. Для этого необходимо показывать стабильную игру на протяжении всего регулярного чемпионата. Команда Анахайм и команда Рейнджерс, которые будут определять победителя в очном матче, сейчас демонстрируют неплохие результаты. Это означает, что болельщики, которые будут наблюдать за ходом игры, могут рассчитывать на зрелищный и результативный хоккей в исполнении хоккеистов обеих команд. Исходя из статистических данных, а также учитывая текущую форму хоккеистов, эксперты нашего ресурса предлагают любителям хоккея несколько интересных ставок на этот матч. Мы полагаем, что благодаря нашим прогнозам наблюдать за этим противостоянием будет еще интереснее, а главное – можно выиграть деньги в букмекерских конторах. Так что, присоединяйтесь!

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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