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|Николя Маю
|26.03 20:20 по МСК.
|Гида Пелла
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|Северная Ирландия
|26.03 22:45 по МСК.
|Норвегия
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|Румыния
|26.03 22:45 по МСК.
|Дания
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|Черногория
|26.03 22:45 по МСК.
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|Ривер Плейт
|27.03 01:30 по МСК.
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|Эредиано
|27.03 03:00 по МСК.
|Коста Рика
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В рамках национального первенства пройдет поединок Шотландия U21 – Эстония U21, который будет сыгран между командами в 28-го марта. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 13:00 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Эстония U21 – две победы против одного поражения.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Шотландия U21 – Эстония U21 определились с коэффициентами. На ФК Шотландия U21 выставили 1.9, на мировую между командами — 3.6, а ставки на гостей матча принимаются по 4.2.
Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Шотландия U21 на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Шотландия U21 потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Шотландия U21 в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.
Футбольный клуб Эстония U21 в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Эстония U21 демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Эстония U21 забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Эстония U21 имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.
Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Шотландия U21 – Эстония U21 являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.
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