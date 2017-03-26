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Армения U17 — Финляндия U17 прогноз и ставки от профессионала 28.03.17

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АТП теннис: АТП – Одиночные – Майами, США
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# Николя Маю 26.03 20:20 по МСК. Гида Пелла #
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Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
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# Северная Ирландия 26.03 22:45 по МСК. Норвегия #
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Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
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# Румыния 26.03 22:45 по МСК. Дания #
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# Черногория 26.03 22:45 по МСК. Польша #
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В Группе Е после встречи Черногории и Польши смениться лидер. Кто более достоин возглавить отборочный сисктет?
Аргентина футбол: Аргентина – Премьер Дивизион
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# Ривер Плейт 27.03 01:30 по МСК. Бельграно #
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Прогноз от наших экспертов
Армения U17 — Финляндия U17 прогноз и ставки от профессионала 28.03.17

Футболисты клуба Финляндия U17 не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 28-го марта 2017 года проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Армения U17 – Финляндия U17 идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 14:30 по МСК.

Букмекеры считают фаворитом поединка Армения U17 – Финляндия U17 гостей, так что на их победу выставили коэффициент 4.4. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.85, а на ничейный результат можно поставить по 3.5.

После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Армения U17 не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Армения U17 уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.

На выезде футбольный клуб Финляндия U17 выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Финляндия U17 выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Финляндия U17 добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Армения U17 – Финляндия U17, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Финляндия U17.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
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