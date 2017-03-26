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|Николя Маю
|26.03 20:20 по МСК.
|Гида Пелла
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|Северная Ирландия
|26.03 22:45 по МСК.
|Норвегия
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|Румыния
|26.03 22:45 по МСК.
|Дания
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|Черногория
|26.03 22:45 по МСК.
|Польша
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|Ривер Плейт
|27.03 01:30 по МСК.
|Бельграно
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|Эредиано
|27.03 03:00 по МСК.
|Коста Рика
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Главный арбитр матча Босния и Герцеговина U17 – Англия U17 в 16:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 28 марта и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Англия U17 на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Англия U17 – девять против двух.
Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Босния и Герцеговина U17 – Англия U17, занизив на них коэффициент до 2. Поставить на ничью можно по 3.4, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 3.87.
В этом сезоне футбольный клуб Босния и Герцеговина U17 только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Босния и Герцеговина U17 пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Босния и Герцеговина U17 хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.
Последний матч футбольного клуба Англия U17 прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Англия U17 находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Англия U17 в этом матче не сыграет крайний полузащитник.
Хозяева матча Босния и Герцеговина U17 – Англия U17 предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Босния и Герцеговина U17 больше 1.5 гола.
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