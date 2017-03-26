Иран — Китай: прогноз, ставки букмекера на матч. АЗИЯ: Чемпионат мира — Квалификация 28.03.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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44199 руб.
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170
|Николя Маю
|26.03 20:20 по МСК.
|Гида Пелла
На что сделает приоритет Николя Маю в Майами - на одиночный разряд или парный?!
|Северная Ирландия
|26.03 22:45 по МСК.
|Норвегия
Самый высокий коэффициент дня! Прогноз имеет логическое обоснование и дает на выбор сразу несколько ставок
|Румыния
|26.03 22:45 по МСК.
|Дания
Сборные Румынии и Дании решат, кто из них более достоин продолжать реальную борьбу за выход в финальную часть Чемпионата мира
|Черногория
|26.03 22:45 по МСК.
|Польша
В Группе Е после встречи Черногории и Польши смениться лидер. Кто более достоин возглавить отборочный сисктет?
|Ривер Плейт
|27.03 01:30 по МСК.
|Бельграно
Надежный прогноз по матчу Чемпионата Аргентины уже готов к ознакомлению!
|Эредиано
|27.03 03:00 по МСК.
|Коста Рика
Зарабатываем вместе на поединке Чемпионата Коста-Рики
В последнем противостоянии Иран – Китай свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 28 марта у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 16:00. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Иран обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.
Поставить на хозяев матча Иран – Китай можно по коэффициенту 2, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 3.87. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.4.
В этом сезоне футбольный клуб Иран только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Иран пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Иран хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.
Сейчас футбольный клуб Китай пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Китай одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Китай забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.
Ставить на матч Иран – Китай лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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