Италия U19 — Швеция U19 прогноз специалиста 28.03.17

28.03.2017 футбольному клубу Италия U19 на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Швеция U19. По Москве данная игра стартует в 20:00 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Италия U19 – Швеция U19 определились с коэффициентами. На ФК Италия U19 выставили 1.85, на мировую между командами — 3.5, а ставки на гостей матча принимаются по 4.4.

После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Италия U19 не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Италия U19 уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.

В этом сезоне у футбольного клуба Швеция U19 совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Швеция U19 находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Швеция U19 выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Швеция U19 в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

Ставить на матч Италия U19 – Швеция U19 лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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