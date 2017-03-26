Саудовская Аравия — Ирак: прогноз, ставки букмекера на матч. АЗИЯ: Чемпионат мира — Квалификация 28.03.17

Футболисты клуба Ирак не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 28-го марта проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Саудовская Аравия – Ирак идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 20:30 по МСК.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Саудовская Аравия – Ирак, занизив на них коэффициент до 1.9. Поставить на ничью можно по 3.6, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.2.

Две недели назад футбольный клуб Саудовская Аравия получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Саудовская Аравия из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Саудовская Аравия выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Саудовская Аравия – Ирак у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

Футбольный клуб Ирак имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Ирак демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Ирак продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Ирак в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Ставить на матч Саудовская Аравия – Ирак лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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