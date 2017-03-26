Люксембург — Кабо-Верде прогноз и ставки от специалиста 28.03.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 28-го марта, так как именно в этот день на поле сойдутся Люксембург и Кабо-Верде. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Кабо-Верде сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Люксембург. Начало данной игры произойдет в 21:00 по московскому времени.

Гости футбольного поединка Люксембург – Кабо-Верде получили коэффициент 4.3 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.8, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.8.

Футбольный клуб Люксембург в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Люксембург сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Люксембург выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Люксембург не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

После того, как футбольный клуб Кабо-Верде выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Кабо-Верде удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.

Так как хозяева поединка Люксембург – Кабо-Верде сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Люксембург.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: