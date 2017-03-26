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Россия — Бельгия прогноз и ставки от специалиста 28.03.17

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# Северная Ирландия 26.03 22:45 по МСК. Норвегия #
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# Румыния 26.03 22:45 по МСК. Дания #
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# Черногория 26.03 22:45 по МСК. Польша #
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# Ривер Плейт 27.03 01:30 по МСК. Бельграно #
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Прогноз от наших экспертов
Россия — Бельгия прогноз и ставки от специалиста 28.03.17

В последнем противостоянии Россия – Бельгия свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 28-го марта у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 21:00. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Россия обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Россия – Бельгия определились с коэффициентами. На ФК Россия выставили 1.85, на мировую между командами — 3.5, а ставки на гостей матча принимаются по 4.4.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Россия отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Россия еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Россия пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

Футбольный клуб Бельгия имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Бельгия демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Бельгия продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Бельгия в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Учитывая статистику личных встреч Россия – Бельгия, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Бельгия еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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