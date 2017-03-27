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История противостояния Панама – США длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Панама одержал 51 победу, а на счету ФК США 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 29 марта и по московскому времени его начало будет в 05:05.
Российские букмекеры не прошли мимо матча Панама – США, выставив коэффициент 2 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 3.87, а поставить на ничью возможно по 3.4.
Если раньше футбольный клуб Панама ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Панама в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Панама стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.
Последний матч футбольного клуба США прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь США находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК США в этом матче не сыграет крайний полузащитник.
Учитывая статистику личных встреч Панама – США, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК США еще не разу не проигрывал в два мяча.
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