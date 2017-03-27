Велес Сарсфилд — Атлетико Хуракан: прогноз, ставки букмекера на матч. 28.03.17

Футболисты клуба Атлетико Хуракан не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 28-го марта проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Велес Сарсфилд – Атлетико Хуракан идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 01:00 по МСК.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Велес Сарсфилд – Атлетико Хуракан, занизив на них коэффициент до 2. Поставить на ничью можно по 3.4, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 3.87.

Футбольный клуб Велес Сарсфилд в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Велес Сарсфилд сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Велес Сарсфилд выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Велес Сарсфилд не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Атлетико Хуракан прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Атлетико Хуракан сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Атлетико Хуракан в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.

Так как хозяева поединка Велес Сарсфилд – Атлетико Хуракан сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Велес Сарсфилд.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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