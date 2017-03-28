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Тальерес Кордоба — Олимпо прогноз профессионала на матч 28.03.17

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Тальерес Кордоба — Олимпо прогноз профессионала на матч 28.03.17

В последнем противостоянии Тальерес Кордоба – Олимпо свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 28.03.2017 у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 03:15. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Тальерес Кордоба обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

Футбольный клуб Тальерес Кордоба среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.9. Ничейный результат оценен котировкой 3.6, а на ФК Олимпо выставили 4.2.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Тальерес Кордоба использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Тальерес Кордоба, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Тальерес Кордоба выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Олимпо построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Олимпо выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Тальерес Кордоба – Олимпо не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Тальерес Кордоба и Олимпо, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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