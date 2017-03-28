Уимблдон — Рочдейл прогноз профессионала на матч 28.03.17

В последнем противостоянии Уимблдон – Рочдейл свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 28.03.2017 у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 21:45. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Уимблдон обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

Футбольный клуб Уимблдон среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.85. Ничейный результат оценен котировкой 3.5, а на ФК Рочдейл выставили 4.4.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Уимблдон отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Уимблдон еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Уимблдон пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

Сейчас футбольный клуб Рочдейл пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Рочдейл одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Рочдейл забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Учитывая сильную игру хозяев матча Уимблдон – Рочдейл на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Рочдейл, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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