Регистрация

Уимблдон — Рочдейл прогноз профессионала на матч 28.03.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас
Прогнозы на сегодня:
АТП теннис: АТП – Одиночные – Майами, США
до начала:
# Роджер Федерер 27.03 22:15 по МСК. Хуан Мартин Дель Потро #
Открыть доступ

Найдётся ли управа на Федерера в Майами?
Международные Товарищеские Матчи футбол: Международные Товарищеские Матчи
до начала:
# Россия 28.03 20:00 по МСК. Бельгия #
Открыть доступ

Способна ли сборная России бросить вызов бельгийским звездам?
Англия футбол: Англия Amateur – Первая Лига
до начала:
# Уимблдон 28.03 22:45 по МСК. Рочдейл #
Открыть доступ

В третьем английском дивизионе есть матч, который может принести солидную прибыль при ставке на выбранный вариант
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Уимблдон — Рочдейл прогноз профессионала на матч 28.03.17

В последнем противостоянии Уимблдон – Рочдейл свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 28.03.2017 у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 21:45. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Уимблдон обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

Футбольный клуб Уимблдон среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.85. Ничейный результат оценен котировкой 3.5, а на ФК Рочдейл выставили 4.4.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Уимблдон отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Уимблдон еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Уимблдон пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

Сейчас футбольный клуб Рочдейл пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Рочдейл одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Рочдейл забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Учитывая сильную игру хозяев матча Уимблдон – Рочдейл на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Рочдейл, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Лотте — Хольштейн Киель прогноз и ставки от профессионала 28.03.17
Австрия — Финляндия: прогноз, ставки букмекера на матч. 28.03.17
Германия U21 — Португалия U21 прогноз профессионала 28.03.17
Камерун — Гвинея прогноз профессионала на матч 28.03.17
Прогноз на матч Лотте — Хольштейн Киель 28.03.17
Каролина — Детройт прогноз и ставки от профессионала 28.03.17
Тампа-Бэй — Чикаго: прогноз, ставки букмекера на матч НХЛ 28.03.17
Прогнозы и ставки специалистов на матч Баффало — Флорида 28.03.17
НХЛ.Калгари — Колорадо: прогноз, ставки букмекера на матч. 28.03.17
Сент-Луис — Аризона прогноз и ставки от специалиста 28.03.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 