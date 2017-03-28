Прогноз на матч Лотте — Хольштейн Киель 28.03.17

У команды Лотте и команды Хольштейн Киель, которые проведут личную встречу в рамках очередного тура известного футбольного чемпионата, очень много поклонников во всех уголках мира. Клубы имеют огромное количество титулов не только в родном чемпионате, но и в ряде других командных соревнований. В составах команд выступают известные футболисты, являющиеся лидерами национальных сборных. Многие мальчишки начинают заниматься футболом именно из-за того чтобы походить на своих кумиров. У руля команды Лотте и команды Хольштейн Киель стоят опытные менеджеры, которые прививают своим подопечным различные тактически схемы, при помощи которых, а также собственного мастерства, футболисты шокируют своих соперников на футбольном поле, добиваясь побед и титулов. Но сегодняшний матч для каждого из соперников не будет простым, так как друг другу будут противостоять опытные футболисты, которых не так-то просто чем-то удивить. Именно поэтому нашим экспертам было интересно составить свои прогнозы на этот матч. Нет необходимости говорить о том, что оба клуба противостоят друг другу ежегодно, а в случае, если жребий сводит эти команды в различных командных соревнованиях или кубках, то у болельщиков появляется отличный шанс наблюдать за противостоянием этих знаменитых футбольных клубов неоднократно. Наши прогнозы на этот матч, в основном, сделаны исходя из текущей формы и амбиций этих футбольных команд в нынешнем сезоне, поэтому мы ждем здесь только яркого и интересного противостояния с большим количеством голов.

Относительно противостояния команды Лотте и команды Хольштейн Киель, прогнозы на которого наши эксперты решили предложить свои прогнозы. Оба клуба в текущем сезоне выступают очень и очень неплохо. Судя по тому, как обе команды играют во второй части сезона, складывается впечатление, что руководство поставило задачу занять высокие места в турнирной таблице. В принципе, отталкиваясь от игры, которую показывают команды, а также учитывая тот факт, что клубам в межсезонье удалось сохранить всех своих лидеров, поставленные задачи не кажутся невыполнимыми. Для этого достаточно более-менее ровно отыграть в оставшихся матчах сезона. Однако сделать это будет очень непросто, так как впереди у команды Лотте и команды Хольштейн Киель серьезные соперники, которые претендуют на чемпионство. Относительно статистики личных встреч между этими футбольными клубами, то здесь, скорее, стоит рассматривать матч на тотал больше, так как между собой эти команды играют результативно. Да и в текущем чемпионате менеджеры клубов делают ставку на атаку, чем лишний раз подтверждают верность предположений наших экспертов. Еще стоит обратить внимание на тот факт, что в лазарете команд нет представителей атаки, так что, в сегодняшнем противостоянии передние линии команд будут представлены основными нападающими. В общем, нас ждет интересное противостояние, с детальными прогнозами наших экспертов на которое можно ознакомиться ниже.

Эксперты нашего портала не согласны с букмекерами, предлагающими небольшой коэффициент на победу команды Лотте в матче с футболистами команды Хольштейн Киель. Несмотря на то, что хозяева поля опережают своих соперников в турнирной таблице, а также демонстрируют отличный футбол в родных стенах, мы думаем, что у гостей есть шансы побороться в этом матче. У хозяев поля не будет нескольких ключевых футболистов, поэтому даже фактор родного поля и класс команды здесь не имеют такого преимущества, чтобы хозяева поля были такими фаворитами. Гости умеют играть в выездных матчах, так как действуют в атакующем стиле, и в текущем сезоне смогли забить всем своим соперникам. Из этого следует, что индивидуальный тотал команды Хольштейн Киель лучше играть не больше. При этом команда Хольштейн Киель не отличается мощной защитой, а в родных стенах команда Лотте всегда действуют агрессивно, так что, общий тотал в матче тоже можно заигрывать на больше. Относительно основного исхода этого матча, то здесь предпочтительно брать фору гостей, хотя, более рисковые бетторы могут сделать ставки на то, что команда Хольштейн Киель не проиграет в этом матче. Общий тотал угловых мы рассматриваем на больше, так как и команда Лотте, и команда Хольштейн Киель атакуют флангами, стараясь найти голову больших нападающих, а при стандартах к атаке подключаются мощные защитники, поэтому стандарты – ударное оружие обеих команд. Нарушений и желтых карточек в этом матче должно быть много, так как команды действуют довольно агрессивно при отборе мяча, да и в личных встречах практически всегда пробивали заявленные букмекерами тотал этих статистических ставок.

Игра закончится победой Лотте — 1.9, в игре не будет победителей — 3.6, игра закончится победой Хольштейн Киель — 4.2.

Отличный футбольный матч ждет всех любителей футбола. В рамках чемпионата запланирована встреча команды Лотте и команды Хольштейн Киель. Эксперты нашего портала тоже решили поделиться своим мнением относительно этого футбольного матча. Мы полагаем, что многие любители футбола захотят не просто насладиться игрой, но и сделают ставки в букмекерских конторах. Мы уже промониторили линии букмекеров и увидали, что практически все букмекерские конторы предложили на это противостояние просто огромный объем ставок. Так что, наряду со всеми прогнозистами сети и СМИ, наши эксперты тоже решили сделать свои прогнозы, однако акцент мы будем делать не на основные исходы, а на статистические показатели, так как, как по4казывает практика, статистика футбольных матчей лучше поддается прогнозированию. Мы практически всегда делаем упор на статистике, так как это приносит неплохую прибыль, как на краткосрочной, так и на долгосрочной дистанции. Тем более что при прогнозировании такого противостояния, нет необходимости искать информацию по разным источникам, все есть в свободном доступе в сети. Так что, наслаждайтесь футболом, и пользуйтесь нашими прогнозами.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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