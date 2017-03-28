Прогноз на матч Тринидад и Тобаго — Мексика от эксперта 29.03.17

У команды Тринидад и Тобаго и команды Мексика, которые проведут личную встречу в рамках очередного тура известного футбольного чемпионата, очень много поклонников во всех уголках мира. Клубы имеют огромное количество титулов не только в родном чемпионате, но и в ряде других командных соревнований. В составах команд выступают известные футболисты, являющиеся лидерами национальных сборных. Многие мальчишки начинают заниматься футболом именно из-за того чтобы походить на своих кумиров. У руля команды Тринидад и Тобаго и команды Мексика стоят опытные менеджеры, которые прививают своим подопечным различные тактически схемы, при помощи которых, а также собственного мастерства, футболисты шокируют своих соперников на футбольном поле, добиваясь побед и титулов. Но сегодняшний матч для каждого из соперников не будет простым, так как друг другу будут противостоять опытные футболисты, которых не так-то просто чем-то удивить. Именно поэтому нашим экспертам было интересно составить свои прогнозы на этот матч. Нет необходимости говорить о том, что оба клуба противостоят друг другу ежегодно, а в случае, если жребий сводит эти команды в различных командных соревнованиях или кубках, то у болельщиков появляется отличный шанс наблюдать за противостоянием этих знаменитых футбольных клубов неоднократно. Наши прогнозы на этот матч, в основном, сделаны исходя из текущей формы и амбиций этих футбольных команд в нынешнем сезоне, поэтому мы ждем здесь только яркого и интересного противостояния с большим количеством голов.

Встреча команды Тринидад и Тобаго и команды Мексика в рамках текущего чемпионата – это отличная возможность для обеих команд улучшить свои турнирные позиции. Напомним, что до конца чемпионата осталось не так много матчей, поэтому сейчас командам уже некуда отступать, необходимо стабильно набирать очки, стараясь определить конкурентов. Между собой команда Тринидад и Тобаго и команда Мексика провели достаточно матчей, что дает возможность экспертам нашего ресурса тщательно проанализировать статистические показатели встреч между этими футбольными коллективами. На основании статистических выборок, составленных нашими экспертами, а также используя другие источники альтернативной информации, мы составили ряд интересных прогнозов на эту встречу. Примечательно, что в этот раз мы сделали прогнозы не только на статистику, но и на исход матча, хотя стараемся делать это очень редко, так как, как показывает практика, прогнозирование исходов футбольных матчей – не самое прибыльное занятие. Однако сегодня, благодаря тому, что мы получили информацию о том, что в одной из команд не будет ряда ключевых футболистов, наши эксперты рассчитывают, что это позволит их соперникам воспользоваться полученным преимуществом, и воплотить его в забитые мячи. Все прогнозы относительно данного противостояния можно найти ниже, желаем всем интересного футбола и прибыльных ставок. Надеемся, что наши прогнозы окажутся верными, и позволят бетторам получить прибыль.

Не всегда эксперты нашего портала согласны с букмекерами, выставляющими котировки на футбольные матчи. Однако сегодня у нас нет никаких возражений относительно тех коэффициентов, которые были выставлены на матч команды Тринидад и Тобаго и команды Мексика. Хозяевам поля сейчас очень нужны очки, так как они ведут борьбу за верхние строчки в турнирной таблице. Гости тоже нуждаются в очках, однако они им необходимы совсем для других целей – команда Мексика должна обезопасить себя от зоны вылета. В принципе, у гостей есть еще достаточно матчей для выполнения своих задач на сезон, тогда как хозяева поля не имеют права на ошибку. Учитывая, что команда Тринидад и Тобаго уверенно выступает перед родными болельщиками, и с командами, уровня гостей никогда не имела проблем на своем поле, а также учитывая настрой хозяев поля, наши эксперты предполагают, что команда Тринидад и Тобаго уверенно победит своих соперников. Именно поэтому мы рекомендуем в этом матче делать ставки на победу команды Тринидад и Тобаго и на фору команды Тринидад и Тобаго. Учитывая, что гости в выездных матчах пропускают много, наши эксперты полагают, что сегодня оптимальной ставкой будет ставка на индивидуальный тотал хозяев поля на больше. При этом можно сделать ставки и на общий тотал на больше, исходя, конечно же, из того, что команда Тринидад и Тобаго победит разгромно. В принципе, ставка на пенальти в этом матче является вполне оправданной, так как команда Тринидад и Тобаго привыкла непрерывно атаковать ворота своих соперников в родных стенах, а под таким натиском даже самые опытные защитники могут допустить ошибку. Еще перспективно выглядит ставка на индивидуальный тотал угловых команды Тринидад и Тобаго на больше, в расчете на то, что хозяева вряд ли удовлетворяться 1 или 2 забитыми голами.

Выигравших в матче нет — 3.8, триумфатором матча будет Тринидад и Тобаго — 1.8, триумфатором матча будет Мексика — 4.3.

Неплохая игра ждет всех любителей футбола. Команда Тринидад и Тобаго и команда Мексика – участники противостояния, умеют порадовать болельщиков яркой и результативной игрой. Вообще, результативный футбол – основная фишка современного футбола, сейчас все больше команд отказывается от традиционно унылого перекатывания мяча в центре поля или у своей штрафной площадке, предпочитая действовать на встречных курсах. Благодаря этому динамичность современного футбола существенно выросла, а вместе с этим выросла и результативность. Все это на руку любителям футбола, которые приходят на стадион именно в надежде понаблюдать за активными действиями своих кумиров, порадоваться забитым мячам и обсудить рекорды великих футболистов. Наши эксперты тоже довольны таким положением дел в современном футболе, так как это позволяет нам составлять интересные прогнозы, в которых прогнозы на количество голов забитых обеими командами или каждой из команд – занимает не последнее место. Пожелаем всем зрелищного и результативного футбольного матча, а также посоветуем воспользоваться нашими прогнозами, которые принесут гарантированную прибыль.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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