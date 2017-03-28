Аризона — Сент-Луис прогноз и ставки от профессионала 30.03.17

Заокеанская хоккейная лига НХЛ всегда радует поклонников хоккея яркими играми, в которых хоккеисты бьются за победу до финальной сирены матча. Часть матчей не заканчиваются победой одной из команд в основное время, поэтому хоккеистам приходиться определять сильнейшего в овертайме или по буллитам. Вообще, хоккей – это один из наиболее зрелищных и динамичных видов спорта, здесь исход матча может решиться в любом периоде, а фишка НХЛ заключается в том, что в этом чемпионате хоккеисты могут изменить ход матча в свою сторону буквально за несколько секунд до финальной сирены. Именно за это любители хоккея и ценят НХЛ, предпочитая не пропускать ни одного матча. Сегодня эксперты нашего ресурса решили обратить свое внимание на противостояние команды Аризона и команды Сент-Луис. Оба хоккейных клуба сейчас явно на подъеме, они показывают отличные результаты и радуют своих поклонников результативной игрой. Мы думаем, что команда Аризона и команда Сент-Луис являются одними из претендентов на попадание в плей-офф, а эксперты НХЛ считают, что одну из этих команд можно будет увидеть в финальном матче за Кубок Стэнли. Пока мы будем смотреть противостояние этих команд в регулярном чемпионате НХЛ, и смеем предположить, что оно будет не менее интересным, чем финальная игра за Кубок Стэнли.

Хоккей сегодня имеет огромную популярность среди любителей спортивных ставок. Чаще всего, бетторы выбирают для ставок наиболее интересные чемпионаты, так как полагают, что делая ставки под просмотр интересного матча – убивают двух зайцев: наслаждают отличной игрой в исполнении профессионалов и могут заработать неплохие деньги, в случае, если сделанная ставка окажется выигрышной. Как правило, такие ставки обречены на неудачу, а беттор не получает ни прибыли, ни удовольствия от просмотра хоккейного матча. Наши эксперты берутся это исправить. В самый разгар регулярного сезона НХЛ, мы выбираем наиболее интересные, на наш взгляд, противостояния, и стараемся предложить как можно больше прогнозов, чтобы каждый беттор смог выбрать для себя наиболее интересную ставку. Сегодня мы рассматриваем противостояние команды Аризона и команды Сент-Луис. Оба клуба сейчас набрали неплохой ход, что дает им возможность находиться в числе претендентов на попадание в плей-офф. Поэтому в этом матче победа важна обеим командам, следовательно, независимо от счета на табло, борьба в этом матче будет длиться с первой и до последней секунды. Судя по результатам очных встреч этих хоккейных клубов, наши эксперты склонны предполагать, что результативный хоккей болельщики смогут увидеть уже с первых минут матча, так как команда Аризона и команда Сент-Луис играют очень агрессивно в атаке.

Чемпионат НХЛ приближается к своей средине, поэтому клубам уже некуда отступать, нужно играть только на победу. Это отлично понимают в составе команды Аризона и команды Сент-Луис. Пока оба клуба не могут похвастаться тем, что уже гарантировали себе место в плей-офф, поэтому для них важна каждая победа. Наши эксперты полагают, что противостояние между командой Аризона и командой Сент-Луис в регулярном чемпионате НХЛ получится довольно жестким, поэтому общий тотал штрафных минут лучше играть в этом матче на больше, тем более что статистика показывает, что эти команды между собой играют довольно грубо. Относительно фаворита этого матча, то мы думаем, что больше шансов победить в этой игре у команды Аризона, так как клуб действует более организованно и слаженно в последних матчах. Нельзя сказать, что гости играют менее активно, чем хозяева площадки, однако родные стены и слаженность – козыри, которые помогут сегодня хоккеистам команды Аризона одержать победу в этой игре. Относительно общего тотала заброшенных шайб, то мы думаем, что шайб будет много, причем, много забросят хоккеисты одной и другой команды, так как они привыкли действовать через атаку. В общем, мы считаем, что помимо общего тотал шайб на больше, можно пробовать индивидуальный тотал шайб каждой команды на больше, так как оба клуба умеют действовать на пяточке соперников.

Встреча завершиться победой Аризона — 1.95, встреча завершиться победой Сент-Луис — 4.1, победитель определиться в овертайме или по буллитам — 3.45.

Мы неоднократно говорили о том, что чемпионат НХЛ непредсказуем и зрелищен. Все матчи проходят при полностью заполненных трибунах, а у экранов телевизоров за событиями на площадке наблюдают миллионы болельщиков. Противостояние команды Аризона и команды Сент-Луис тоже пройдет при полных трибунах, так как на льду встретятся две известные хоккейные команды НХЛ, которые в каждом сезоне претендуют только на самые высокие места. Нынешний сезон не является исключением, сейчас команды показывают хорошую игру и в каждом матче подтверждают свой статус. Наши эксперты полагают, что игра будет очень насыщенной, так как главными козырями обеих команд являются стремительные атаки на ворота соперников и постоянный прессинг. Сегодня такая тактика может принести успех, поэтому менеджеры вряд ли будут отказываться от своих любимых тактических приемов, и болельщиков ждет динамичный атакующий хоккей со множеством бросков и большим количеством заброшенных шайб.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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