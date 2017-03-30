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Чезена — Фрозиноне прогноз профессионала на матч 31.03.17

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Чезена — Фрозиноне прогноз профессионала на матч 31.03.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 31-го марта, так как именно в этот день на поле сойдутся Чезена и Фрозиноне. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Фрозиноне сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Чезена. Начало данной игры произойдет в 22:00 по московскому времени.

Поставить на хозяев матча Чезена – Фрозиноне можно по коэффициенту 1.85, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 4.4. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.5.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Чезена слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Чезена был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Чезена выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

Футбольный клуб Фрозиноне в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Фрозиноне демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Фрозиноне забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Фрозиноне имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Чезена – Фрозиноне являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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