Насьонал — Гимарайнш: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Португалии 31.03.17

В последнем противостоянии Насьонал – Гимарайнш свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 31-го марта у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 23:00. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Насьонал обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

Гости поединка Насьонал – Гимарайнш от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 4.1. Хозяева оценены конторами коэффициентом 1.95, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.45.

Футбольный клуб Насьонал в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Насьонал сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Насьонал выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Насьонал не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

За последние четыре недели футбольному клубу Гимарайнш пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Гимарайнш находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Гимарайнш намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Гимарайнш в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

На поединок Насьонал – Гимарайнш идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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