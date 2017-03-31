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170
|Анадолу
|30.03 20:00 по МСК.
|Олимпиакос
В предпоследнем туре регулярного чемпионата Евролиги «Анадолу Эфес» на родной «Абди Ипекчи Арене» будет принимать «Олимпиакос». Обе команды уже положительно решили задачу по попаданию в первую восьмерку, и теперь будут стараться финишировать как можно выше, чтобы получить более слабого соперника в плей-офф.
|Бамберг
|30.03 21:45 по МСК.
|Darussafaka
За два тура до финиша основной части Евролиги «Дарушшафака» всеми силами пытается заскочить в уходящий вагон плей-офф. От восьмой «Црвены Звезды» турецкий клуб отстает лишь на одну победу, и триумф в предстоящем матче теоретически мог бы приблизить подопечных Дэвида Блатта к цели. Выиграет ли «Дарушшафака» в этом матче?
|Барселона
|30.03 22:00 по МСК.
|Маккаби
В предпоследнем туре регулярного чемпионата Евролиги каталонская «Барселона» имеет возможность порадовать напоследок своих болельщиков победой над «Маккаби». Обе команды уже доигрывают свой еврокубковый сезон, где главной задачей на оставшиеся два матча будет финишировать как можно выше.
|Нюрнберг
|31.03 19:30 по МСК.
|Карлсрухер СК
Если вы ищите надежный прогноз с коэффициентом выше 2.0, то этот прогноз обязателен для ознакомления и ставки
|Труа
|31.03 21:00 по МСК.
|Орлеанс
Во французской Лиге 2 есть более чем хороший вариант для ставки. Высокий коэффициент и надежная статистика - прогноз уже готов!
|Дундалк
|31.03 21:30 по МСК.
|Дрогеда
Полезный прогноз для тех, кто хочет заработать на матче Чемпионата Ирландии
|Герта БСК
|31.03 21:30 по МСК.
|Хоффенхейм
После перерыва на игры сборных наконец-то возвращаются ведущие европейские чемпионаты! В Германии нас ожидает битва за место в Лиге чемпионов
|Бавария
|01.04 16:30 по МСК.
|Аугсбургер
По матчу Бавария - Аугсбург есть немало предположений и прогнозов. Однако мы уверенны, что наши аргументы покажутся вам наиболее справедливыми
|Халл
|01.04 17:00 по МСК.
|Вест Хэм
За последние 5 туров Халл Сити одержал всего одну победу. Команда обречена на вылет? Подробный прогноз расставляет всё по местам
|Реал Сосьедад
|01.04 19:30 по МСК.
|Леганес
Один из лучших прогнозов на матч Чемпионата Испании. Средний коэффициент может принести ощутимую прибыль!
|Лорьян
|02.04 18:00 по МСК.
|Каен
Битва за выживание в Чемпионате Франции. Есть две ставки с разной степенью риска и соответствующими коэффициентами. Выбирайте любой вариант!
|Монпелье
|02.04 18:00 по МСК.
|Тулуза
В данном прогнозе на матч Чемпионата Франции даем на выбор сразу несколько вариантов ставок с разной величиной коэффициентов
В 15:00 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Верес Ровно – Десна, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 01 апреля и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Верес Ровно сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.
Ставки на футбольную встречу Верес Ровно – Десна уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.95. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.1, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.45.
В этом сезоне футбольный клуб Верес Ровно только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Верес Ровно пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Верес Ровно хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.
В этом сезоне у футбольного клуба Десна совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Десна находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Десна выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Десна в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.
Между командами Верес Ровно и Десна всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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