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Гелиос — Горняк-Спорт прогноз специалиста на матч 01.04.17

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Прогнозы на сегодня:
Евролига Баскетбол: Евролига
до начала:
# Анадолу 30.03 20:00 по МСК. Олимпиакос #
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В предпоследнем туре регулярного чемпионата Евролиги «Анадолу Эфес» на родной «Абди Ипекчи Арене» будет принимать «Олимпиакос». Обе команды уже положительно решили задачу по попаданию в первую восьмерку, и теперь будут стараться финишировать как можно выше, чтобы получить более слабого соперника в плей-офф.
Евролига Баскетбол: Евролига
до начала:
# Бамберг 30.03 21:45 по МСК. Darussafaka #
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За два тура до финиша основной части Евролиги «Дарушшафака» всеми силами пытается заскочить в уходящий вагон плей-офф. От восьмой «Црвены Звезды» турецкий клуб отстает лишь на одну победу, и триумф в предстоящем матче теоретически мог бы приблизить подопечных Дэвида Блатта к цели. Выиграет ли «Дарушшафака» в этом матче?
Евролига Баскетбол: Евролига
до начала:
# Барселона 30.03 22:00 по МСК. Маккаби #
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В предпоследнем туре регулярного чемпионата Евролиги каталонская «Барселона» имеет возможность порадовать напоследок своих болельщиков победой над «Маккаби». Обе команды уже доигрывают свой еврокубковый сезон, где главной задачей на оставшиеся два матча будет финишировать как можно выше.
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Нюрнберг 31.03 19:30 по МСК. Карлсрухер СК #
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Если вы ищите надежный прогноз с коэффициентом выше 2.0, то этот прогноз обязателен для ознакомления и ставки
Франция футбол: Франция – Лига 2
до начала:
# Труа 31.03 21:00 по МСК. Орлеанс #
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Во французской Лиге 2 есть более чем хороший вариант для ставки. Высокий коэффициент и надежная статистика - прогноз уже готов! 
Ирландия футбол: Ирландия – Премьер Дивизион
до начала:
# Дундалк 31.03 21:30 по МСК. Дрогеда #
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Полезный прогноз для тех, кто хочет заработать на матче Чемпионата Ирландии
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
до начала:
# Герта БСК 31.03 21:30 по МСК. Хоффенхейм #
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После перерыва на игры сборных наконец-то возвращаются ведущие европейские чемпионаты! В Германии нас ожидает битва за место в Лиге чемпионов
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
до начала:
# Бавария 01.04 16:30 по МСК. Аугсбургер #
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По матчу Бавария - Аугсбург есть немало предположений и прогнозов. Однако мы уверенны, что наши аргументы покажутся вам наиболее справедливыми
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Халл 01.04 17:00 по МСК. Вест Хэм #
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За последние 5 туров Халл Сити одержал всего одну победу. Команда обречена на вылет? Подробный прогноз расставляет всё по местам 
Испания футбол: Испания – Примера Испания
до начала:
# Реал Сосьедад 01.04 19:30 по МСК. Леганес #
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Один из лучших прогнозов на матч Чемпионата Испании. Средний коэффициент может принести ощутимую прибыль!
Франция футбол: Франция – Лига 1
до начала:
# Лорьян 02.04 18:00 по МСК. Каен #
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Битва за выживание в Чемпионате Франции. Есть две ставки с разной степенью риска и соответствующими коэффициентами. Выбирайте любой вариант!
Франция футбол: Франция – Лига 1
до начала:
# Монпелье 02.04 18:00 по МСК. Тулуза #
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В данном прогнозе на матч Чемпионата Франции даем на выбор сразу несколько вариантов ставок с разной величиной коэффициентов
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Прогноз от наших экспертов
Гелиос — Горняк-Спорт прогноз специалиста на матч 01.04.17

История противостояния Гелиос – Горняк-Спорт длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Гелиос одержал 51 победу, а на счету ФК Горняк-Спорт 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 01-го апреля и по московскому времени его начало будет в 15:00.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Гелиос – Горняк-Спорт, занизив на них коэффициент до 2. Поставить на ничью можно по 3.4, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 3.87.

На своем поле футбольный клуб Гелиос не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Гелиос находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Гелиос в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Горняк-Спорт прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Горняк-Спорт сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Горняк-Спорт в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.

Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Гелиос – Горняк-Спорт, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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