Боавишта — Риу Аве прогноз специалиста на матч 01.04.17

История противостояния Боавишта – Риу Аве длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Боавишта одержал 51 победу, а на счету ФК Риу Аве 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 01-го апреля и по московскому времени его начало будет в 20:15.

Букмекерские конторы в футбольном поединке Боавишта – Риу Аве практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.6. Хозяева получили на свою победу котировку 1.9, а на гостей идет прием ставок по 4.2.

По меркам национального чемпионата Боавишта это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Боавишта является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Боавишта пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

В этом сезоне у футбольного клуба Риу Аве совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Риу Аве находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Риу Аве выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Риу Аве в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

Учитывая статистику личных встреч Боавишта – Риу Аве, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Риу Аве еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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