Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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170
|Бамберг
|30.03 21:45 по МСК.
|Darussafaka
За два тура до финиша основной части Евролиги «Дарушшафака» всеми силами пытается заскочить в уходящий вагон плей-офф. От восьмой «Црвены Звезды» турецкий клуб отстает лишь на одну победу, и триумф в предстоящем матче теоретически мог бы приблизить подопечных Дэвида Блатта к цели. Выиграет ли «Дарушшафака» в этом матче?
|Барселона
|30.03 22:00 по МСК.
|Маккаби
В предпоследнем туре регулярного чемпионата Евролиги каталонская «Барселона» имеет возможность порадовать напоследок своих болельщиков победой над «Маккаби». Обе команды уже доигрывают свой еврокубковый сезон, где главной задачей на оставшиеся два матча будет финишировать как можно выше.
|Нюрнберг
|31.03 19:30 по МСК.
|Карлсрухер СК
Если вы ищите надежный прогноз с коэффициентом выше 2.0, то этот прогноз обязателен для ознакомления и ставки
|Труа
|31.03 21:00 по МСК.
|Орлеанс
Во французской Лиге 2 есть более чем хороший вариант для ставки. Высокий коэффициент и надежная статистика - прогноз уже готов!
|Дундалк
|31.03 21:30 по МСК.
|Дрогеда
Полезный прогноз для тех, кто хочет заработать на матче Чемпионата Ирландии
|Герта БСК
|31.03 21:30 по МСК.
|Хоффенхейм
После перерыва на игры сборных наконец-то возвращаются ведущие европейские чемпионаты! В Германии нас ожидает битва за место в Лиге чемпионов
|Бавария
|01.04 16:30 по МСК.
|Аугсбургер
По матчу Бавария - Аугсбург есть немало предположений и прогнозов. Однако мы уверенны, что наши аргументы покажутся вам наиболее справедливыми
|Халл
|01.04 17:00 по МСК.
|Вест Хэм
За последние 5 туров Халл Сити одержал всего одну победу. Команда обречена на вылет? Подробный прогноз расставляет всё по местам
|Реал Сосьедад
|01.04 19:30 по МСК.
|Леганес
Один из лучших прогнозов на матч Чемпионата Испании. Средний коэффициент может принести ощутимую прибыль!
|Лорьян
|02.04 18:00 по МСК.
|Каен
Битва за выживание в Чемпионате Франции. Есть две ставки с разной степенью риска и соответствующими коэффициентами. Выбирайте любой вариант!
|Монпелье
|02.04 18:00 по МСК.
|Тулуза
В данном прогнозе на матч Чемпионата Франции даем на выбор сразу несколько вариантов ставок с разной величиной коэффициентов
История противостояния Боавишта – Риу Аве длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Боавишта одержал 51 победу, а на счету ФК Риу Аве 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 01-го апреля и по московскому времени его начало будет в 20:15.
Букмекерские конторы в футбольном поединке Боавишта – Риу Аве практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.6. Хозяева получили на свою победу котировку 1.9, а на гостей идет прием ставок по 4.2.
По меркам национального чемпионата Боавишта это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Боавишта является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Боавишта пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.
В этом сезоне у футбольного клуба Риу Аве совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Риу Аве находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Риу Аве выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Риу Аве в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.
Учитывая статистику личных встреч Боавишта – Риу Аве, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Риу Аве еще не разу не проигрывал в два мяча.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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