Прогноз на матч Шальке — Боруссия Д от эксперта 01.04.17

Весь мир с нетерпением ждет старта матч команды Шальке и команды Боруссия Д. Оба футбольных клуба хорошо известны далеко за пределами родного чемпионата. На сегодняшний день эти клубы можно считать лучшими, так как они представлены отличными футболистами, выступающими под руководством известных менеджеров. Однако одного этого сегодня будет мало для достижения нужного результат в предстоящем матче. Напомним, что сейчас чемпионат вышел на финишный отрезок, поэтому командам необходимо тщательно подойти к оставшимся матчам, чтобы не упустить высокие места в турнирной таблице из-за банальной недооценки соперника. Особенно это касается матчей, в которых командам будут противостоять соперники, нив чем не уступающие им в классе. К таким матчам можно отнести и нашу сегодняшнюю встречу. В СМИ много говорили об этом матче, проводили сравнение футболистов и менеджеров обеих команд, детально разбирали тактические схемы игры, возможные изменения в составах, как до старта матча, так и по ходу игры. В общем, казалось бы, анализировать уже нечего, так как за нас это сделали мировые футбольные эксперты, чьи достижения не позволяют сомневаться в их компетенции. Однако эксперты нашего портала постарались внести и свою лепту в прогнозирование этого уникального футбольного события. Ниже можно ознакомиться с нашим видением этого матча. Мы старательно расписали каждый прогноз, чтобы любители футбола смогли сами определить для себя, когда делать ставки: до старта матча или в лайве. Мы полагаем, что игра будет просто великолепной, поэтому рекомендуем всем болельщикам не пропустить этот матч.

Для прогнозирования футбольных матчей мало оперировать только статистическими данными. На результаты матчей, а также на статистику оказывает влияние большое количество факторов. Погода, судейство, текущая форма футболистов, их взаимоотношения с менеджером, важность последующих матчей и турнирные задачи – и это лишь небольшой список факторов, которые могут полностью изменить ход матча. Именно поэтому эксперты нашего портала перед составлением своих прогнозов на тот или иной футбольный матч, всегда тщательно изучают, анализируют и проверяют каждый факт, касаемо предстоящего футбольного противостояния. Так было и с матчем команды Шальке и команды Боруссия Д, которые многие эксперты уже успели окрестить одним из центральных матчей предстоящего тура чемпионата. Мы согласны, что сейчас команда Шальке и команда Боруссия Д, действительно, показывают интересный футбол высокого уровня, и при определенных раскладах такая игра способна обеспечить командам успех по итогам нынешнего сезона. Однако до конца чемпионата клубам еще предстоит сыграть достаточно матчей, причем, как показывает календарь, соперники у команд будут не самыми простыми. Да, клубы, которые ведут борьбу за выживание, иной раз способны преподнести самые неожиданные сюрпризы, так что, футболисты и менеджеры команды Шальке и команды Боруссия Д должны быть готовы ко всему. Относительно сегодняшнего матча, мы полагаем, что будет нешуточная борьба, а вот в отношении того, кому удастся одержать верх, а также более детальные прогнозы на статистику – все это можно найти в нашем описании ниже. Всем удачных ставок и отличного футбольного вечера.

Букмекеры выставили довольно-таки любопытные коэффициенты на матч команды Шальке и команды Боруссия Д. Так как сейчас оба соперника являются одними из основных претендентов на самые высокие места в чемпионате, букмекеры выставили на их победы в этом матче практически одинаковые коэффициенты. Если рассматривать матч с точки зрения кому из соперников надо больше, то здесь побеждать необходимо обеим командам, в крайнем случае, не проигрывать, следовательно, с этой точки зрения, коэффициенты на матч выставлены правильно. Однако, на наш взгляд, хозяева поля все же должны быть небольшими фаворитами этого матча, так как фактор родных трибун должен сыграть им на руку. Беря это во внимание, мы все же рискнем предложить такой прогноз: команда Шальке не проиграет в этом матче. Общий тотал голов в этом противостоянии вряд ли будет на больше. Оба клуба не относятся к числу тех, кто бездумно атакует ворота соперников на протяжении всего матча, скорее всего, исход игры решит один точный удар. Поэтому общий тотал голов в матче команды Шальке и команды Боруссия Д мы рекомендуем играть на меньше. А вот нарушений правил и предупреждений в матче должно быть много. Сам матч – это принципиальное противостояние, да и команды в очных встречах фолят и грубят очень много, вдобавок ко всему, главный арбитр не церемонится с нарушителями, уверенно раздает желтые и красные карточки. Так что, об тотала этих статистических параметров лучше играть на больше. Угловые в этом матче мы рекомендуем пропустить, так как в матче, скорее всего, борьба будет идти в центре поля, поэтому команды вряд ли подадут много угловых, хотя, игра может быть и быстрой, тогда общий тотал угловых будет пробит легко.

Игра закончится победой Шальке — 1.9, в игре не будет победителей — 3.6, игра закончится победой Боруссия Д — 4.2.

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