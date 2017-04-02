Виборг — Орхус прогноз профессионала 02.04.17

Поклонники футбола с нетерпением ожидают 02 апреля, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Виборг и Орхус. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Виборг, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 17:00.

По мнению букмекеров, у гостей в матче Виборг – Орхус неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.1. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.95 и 3.45.

После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Виборг уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Виборг сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Виборг не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.

За последние четыре недели футбольному клубу Орхус пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Орхус находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Орхус намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Орхус в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Виборг – Орхус, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Орхус.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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