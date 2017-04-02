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Динамо Ставрополь — Сочи прогноз профессионала на матч 02.04.17

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Прогнозы на сегодня:
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Нюрнберг 31.03 19:30 по МСК. Карлсрухер СК #
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Если вы ищите надежный прогноз с коэффициентом выше 2.0, то этот прогноз обязателен для ознакомления и ставки
Франция футбол: Франция – Лига 2
до начала:
# Труа 31.03 21:00 по МСК. Орлеанс #
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Во французской Лиге 2 есть более чем хороший вариант для ставки. Высокий коэффициент и надежная статистика - прогноз уже готов! 
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
до начала:
# Герта БСК 31.03 21:30 по МСК. Хоффенхейм #
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После перерыва на игры сборных наконец-то возвращаются ведущие европейские чемпионаты! В Германии нас ожидает битва за место в Лиге чемпионов
Ирландия футбол: Ирландия – Премьер Дивизион
до начала:
# Дундалк 31.03 21:30 по МСК. Дрогеда #
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Полезный прогноз для тех, кто хочет заработать на матче Чемпионата Ирландии
Евролига Баскетбол: Евролига
до начала:
# Реал 31.03 22:00 по МСК. Фенербахче #
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«Реал» и «Фенербахче» уже обеспечили себе выход в плей-офф текущего сезона Евролиги. Теперь этим клубам осталось определиться, кто из какого места попадет в следующий раунд. Испанцы пробуют отвоевать лидерство у ЦСКА, а турки – вернутся в первую четверку. Чего ожидать зрителям от очного матча этих команд?
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
до начала:
# Бавария 01.04 16:30 по МСК. Аугсбургер #
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По матчу Бавария - Аугсбург есть немало предположений и прогнозов. Однако мы уверенны, что наши аргументы покажутся вам наиболее справедливыми
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Халл 01.04 17:00 по МСК. Вест Хэм #
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За последние 5 туров Халл Сити одержал всего одну победу. Команда обречена на вылет? Подробный прогноз расставляет всё по местам 
Испания футбол: Испания – Примера Испания
до начала:
# Реал Сосьедад 01.04 19:30 по МСК. Леганес #
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Один из лучших прогнозов на матч Чемпионата Испании. Средний коэффициент может принести ощутимую прибыль!
Франция футбол: Франция – Лига 1
до начала:
# Лорьян 02.04 18:00 по МСК. Каен #
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Битва за выживание в Чемпионате Франции. Есть две ставки с разной степенью риска и соответствующими коэффициентами. Выбирайте любой вариант!
Франция футбол: Франция – Лига 1
до начала:
# Монпелье 02.04 18:00 по МСК. Тулуза #
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В данном прогнозе на матч Чемпионата Франции даем на выбор сразу несколько вариантов ставок с разной величиной коэффициентов
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
до начала:
# Леверкузен 02.04 18:30 по МСК. Вольфсбург #
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Чемпионат Германии. В начале сезона Байеру и Вольфсбургу предсказывали борьбу за место в Лиге чемпионов, однако сейчас команды борются за выживание в Бундеслиге...
Россия футбол: Россия – Премьер Лига
до начала:
# Спартак 03.04 19:30 по МСК. Газовик #
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Сумеет ли Спартак сохранить отрыв от ближайших преследователей в Чемпионате России?
Италия футбол: Италия – Сериа А
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# Интер 03.04 21:45 по МСК. Сампродия #
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Прогноз от наших экспертов
Динамо Ставрополь — Сочи прогноз профессионала на матч 02.04.17

История противостояния Динамо Ставрополь – Сочи длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Динамо Ставрополь одержал 51 победу, а на счету ФК Сочи 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 02.04.2017 и по московскому времени его начало будет в 17:00.

По мнению букмекеров, у гостей в матче Динамо Ставрополь – Сочи неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.1. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.95 и 3.45.

На своем поле футбольный клуб Динамо Ставрополь не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Динамо Ставрополь находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Динамо Ставрополь в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Сочи построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Сочи выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Динамо Ставрополь – Сочи не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

В футбольном поединке Динамо Ставрополь – Сочи эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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О проекте

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