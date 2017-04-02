Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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170
|Нюрнберг
|31.03 19:30 по МСК.
|Карлсрухер СК
Если вы ищите надежный прогноз с коэффициентом выше 2.0, то этот прогноз обязателен для ознакомления и ставки
|Труа
|31.03 21:00 по МСК.
|Орлеанс
Во французской Лиге 2 есть более чем хороший вариант для ставки. Высокий коэффициент и надежная статистика - прогноз уже готов!
|Герта БСК
|31.03 21:30 по МСК.
|Хоффенхейм
После перерыва на игры сборных наконец-то возвращаются ведущие европейские чемпионаты! В Германии нас ожидает битва за место в Лиге чемпионов
|Дундалк
|31.03 21:30 по МСК.
|Дрогеда
Полезный прогноз для тех, кто хочет заработать на матче Чемпионата Ирландии
|Реал
|31.03 22:00 по МСК.
|Фенербахче
«Реал» и «Фенербахче» уже обеспечили себе выход в плей-офф текущего сезона Евролиги. Теперь этим клубам осталось определиться, кто из какого места попадет в следующий раунд. Испанцы пробуют отвоевать лидерство у ЦСКА, а турки – вернутся в первую четверку. Чего ожидать зрителям от очного матча этих команд?
|Бавария
|01.04 16:30 по МСК.
|Аугсбургер
По матчу Бавария - Аугсбург есть немало предположений и прогнозов. Однако мы уверенны, что наши аргументы покажутся вам наиболее справедливыми
|Халл
|01.04 17:00 по МСК.
|Вест Хэм
За последние 5 туров Халл Сити одержал всего одну победу. Команда обречена на вылет? Подробный прогноз расставляет всё по местам
|Реал Сосьедад
|01.04 19:30 по МСК.
|Леганес
Один из лучших прогнозов на матч Чемпионата Испании. Средний коэффициент может принести ощутимую прибыль!
|Лорьян
|02.04 18:00 по МСК.
|Каен
Битва за выживание в Чемпионате Франции. Есть две ставки с разной степенью риска и соответствующими коэффициентами. Выбирайте любой вариант!
|Монпелье
|02.04 18:00 по МСК.
|Тулуза
В данном прогнозе на матч Чемпионата Франции даем на выбор сразу несколько вариантов ставок с разной величиной коэффициентов
|Леверкузен
|02.04 18:30 по МСК.
|Вольфсбург
Чемпионат Германии. В начале сезона Байеру и Вольфсбургу предсказывали борьбу за место в Лиге чемпионов, однако сейчас команды борются за выживание в Бундеслиге...
|Спартак
|03.04 19:30 по МСК.
|Газовик
Сумеет ли Спартак сохранить отрыв от ближайших преследователей в Чемпионате России?
|Интер
|03.04 21:45 по МСК.
|Сампродия
Вступаем в спор с букмекерами и определяем лучший вариант для ставки в матче Чемпионата Италии
История противостояния Динамо Ставрополь – Сочи длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Динамо Ставрополь одержал 51 победу, а на счету ФК Сочи 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 02.04.2017 и по московскому времени его начало будет в 17:00.
По мнению букмекеров, у гостей в матче Динамо Ставрополь – Сочи неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.1. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.95 и 3.45.
На своем поле футбольный клуб Динамо Ставрополь не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Динамо Ставрополь находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Динамо Ставрополь в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.
Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Сочи построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Сочи выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Динамо Ставрополь – Сочи не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.
В футбольном поединке Динамо Ставрополь – Сочи эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.
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