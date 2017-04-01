Прогноз на матч Реал Сосьедад — Леганес 01.04.17

Для наших экспертов футбольный матч команды Реал Сосьедад и команды Леганес, которые сыграют между собой в ближайшем туре чемпионата, вызвал интерес потому, что оба клуба сейчас ведут борьбу за места в турнирной таблице. Напомним, что сейчас во многих чемпионатах для команд наступил решающий этап, до конца чемпионатов осталось сыграть не так много туров, а это означает, что у команд все меньше шансов улучшить свои позиции в турнирной таблице, следовательно, командам сейчас необходимо играть только на победу. В принципе, составы у команды Реал Сосьедад и команды Леганес весьма подходящие для того чтобы ровно отыграть на финальном отрезке чемпионата. Судя по информации из официальных источников, в командах нет травмированных, а ведущие футболисты находятся в неплохой форме. И это несмотря на усталость, которая накопилась у них по ходу сезона. Несмотря на это, менеджеры футбольных клубов пребывают в хорошем настроении, и оптимистично смотря в будущее, говоря о том, что их подопечным по силам улучшить свои турнирные позиции за счет хорошего выступления на финальном отрезке чемпионата. Прогнозируя этот матч, наши эксперты постарались учесть все важнейшие аспекты, свои прогнозы на игру мы делали, основываясь на статистических факторах и текущей форме этих команд. При этом мы учли, что по ходу игры букмекеры предлагают довольно-таки большой объем ставок, особенно на матчи лидеров чемпионата. Мы не сомневаемся в том, что противостояние будет интересным, поэтому рекомендуем болельщикам не пропустить этот матч.

Статистические факторы выступлений команд в текущем сезоне, а также статистика выступлений команд в матчах между собой является определяющей при составлении прогнозов. Фактически, цифры статистики отражают всю суть происходящего на футбольном поле. И если раньше для составления верного прогноза на тот или иной футбольный матч экспертам нашего портала приходилось просматривать матчи между футбольными клубами, то теперь для этого есть специальные ресурсы, которые автоматически протоколируют статистические данные матчей, а по запрос пользователей делают специальные выборки. Это существенно упрощает задачу и экономит время, которое наши эксперты используют для поиска интересных предложений в линии букмекеров. Напомним, что сегодня практически все букмекеры предлагают большой объем ставок на основные исходы и статистику не только до начала матча, но и по ходу игры. Это существенно упрощает задачу бетторам, так как в некоторых букмекерских конторах невозможно поставить большие суммы до начала матча. А сегодня ожидается интересное противостояние: команда Реал Сосьедад примет на своем поле футболистов команды Леганес. Это встреча двух старых соперников, которые ежегодно выясняют отношения, определяя не только лидера чемпионата, но и сильнейшего соперника в очном противостоянии. Матч обещает быть интересным, а результат – непредсказуемым, ниже можно ознакомиться со всеми прогнозами на этот матч и выбрать для себя наиболее приглянувшуюся ставку.

Букмекеры выставили довольно-таки любопытные коэффициенты на матч команды Реал Сосьедад и команды Леганес. Так как сейчас оба соперника являются одними из основных претендентов на самые высокие места в чемпионате, букмекеры выставили на их победы в этом матче практически одинаковые коэффициенты. Если рассматривать матч с точки зрения кому из соперников надо больше, то здесь побеждать необходимо обеим командам, в крайнем случае, не проигрывать, следовательно, с этой точки зрения, коэффициенты на матч выставлены правильно. Однако, на наш взгляд, хозяева поля все же должны быть небольшими фаворитами этого матча, так как фактор родных трибун должен сыграть им на руку. Беря это во внимание, мы все же рискнем предложить такой прогноз: команда Реал Сосьедад не проиграет в этом матче. Общий тотал голов в этом противостоянии вряд ли будет на больше. Оба клуба не относятся к числу тех, кто бездумно атакует ворота соперников на протяжении всего матча, скорее всего, исход игры решит один точный удар. Поэтому общий тотал голов в матче команды Реал Сосьедад и команды Леганес мы рекомендуем играть на меньше. А вот нарушений правил и предупреждений в матче должно быть много. Сам матч – это принципиальное противостояние, да и команды в очных встречах фолят и грубят очень много, вдобавок ко всему, главный арбитр не церемонится с нарушителями, уверенно раздает желтые и красные карточки. Так что, об тотала этих статистических параметров лучше играть на больше. Угловые в этом матче мы рекомендуем пропустить, так как в матче, скорее всего, борьба будет идти в центре поля, поэтому команды вряд ли подадут много угловых, хотя, игра может быть и быстрой, тогда общий тотал угловых будет пробит легко.

Матч закончится триумфом Реал Сосьедад — 1.85, ничья в матче — 3.5, матч закончится триумфом Леганес — 4.4.

Сегодняшний матч, в котором встретятся команда Реал Сосьедад и команда Леганес можно назвать матчем тура, так как команды будут биться не на жизнь, а на смерть, ведь терять очки нельзя ни одному из соперников, в противном случае, это серьезно осложнит жизнь проигравшему в турнирной таблице. Матч анонсировали достаточно давно, поэтому, нет сомнений в том, что его будут смотреть все ценители современного футбола. В составах одной и другой команды выступает большое количество известных футболистов, действия которых на футбольном поле вызывают настоящий восторг у публики, так что, аншлаг на стадионе и у экранов телевизоров гарантирован. А там где азарт – там обязательно ставки, ведь мало кто из футбольных болельщиков откажется проверить свое мнение относительно исхода такого матча, сделав небольшую ставку в букмекерской конторе. Наши эксперты предлагают большой выбор ставок на это событие, так как в линиях букмекерских контор на этот матч предложен просто гигантский выбор ставок и мы, конечно же, не могли пройти мимо некоторых предложений. Всем отлично футбольного вечера, и выигрышных ставок!

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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