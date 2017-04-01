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|Реал
|31.03 22:00 по МСК.
|Фенербахче
«Реал» и «Фенербахче» уже обеспечили себе выход в плей-офф текущего сезона Евролиги. Теперь этим клубам осталось определиться, кто из какого места попадет в следующий раунд. Испанцы пробуют отвоевать лидерство у ЦСКА, а турки – вернутся в первую четверку. Чего ожидать зрителям от очного матча этих команд?
|Бавария
|01.04 16:30 по МСК.
|Аугсбургер
По матчу Бавария - Аугсбург есть немало предположений и прогнозов. Однако мы уверенны, что наши аргументы покажутся вам наиболее справедливыми
|Халл
|01.04 17:00 по МСК.
|Вест Хэм
За последние 5 туров Халл Сити одержал всего одну победу. Команда обречена на вылет? Подробный прогноз расставляет всё по местам
|Реал Сосьедад
|01.04 19:30 по МСК.
|Леганес
Один из лучших прогнозов на матч Чемпионата Испании. Средний коэффициент может принести ощутимую прибыль!
|Лорьян
|02.04 18:00 по МСК.
|Каен
Битва за выживание в Чемпионате Франции. Есть две ставки с разной степенью риска и соответствующими коэффициентами. Выбирайте любой вариант!
|Монпелье
|02.04 18:00 по МСК.
|Тулуза
В данном прогнозе на матч Чемпионата Франции даем на выбор сразу несколько вариантов ставок с разной величиной коэффициентов
|Леверкузен
|02.04 18:30 по МСК.
|Вольфсбург
Чемпионат Германии. В начале сезона Байеру и Вольфсбургу предсказывали борьбу за место в Лиге чемпионов, однако сейчас команды борются за выживание в Бундеслиге...
|Спартак
|03.04 19:30 по МСК.
|Газовик
Сумеет ли Спартак сохранить отрыв от ближайших преследователей в Чемпионате России?
|Интер
|03.04 21:45 по МСК.
|Сампродия
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Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 02 апреля, так как именно в этот день на поле сойдутся Арока и Спортинг. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Спортинг сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Арока. Начало данной игры произойдет в 20:00 по московскому времени.
Самый большой коэффициент в матче Арока – Спортинг идет на гостей и составляет 4.4, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.5. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.85.
По меркам национального чемпионата Арока это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Арока является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Арока пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.
За последние четыре недели футбольному клубу Спортинг пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Спортинг находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Спортинг намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Спортинг в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.
Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Арока – Спортинг являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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