Регистрация

Хапоэль Кфар-Саба — Хапоэль Раанана: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Израиля 02.04.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас
Прогнозы на сегодня:
Евролига Баскетбол: Евролига
до начала:
# Реал 31.03 22:00 по МСК. Фенербахче #
Открыть доступ

«Реал» и «Фенербахче» уже обеспечили себе выход в плей-офф текущего сезона Евролиги. Теперь этим клубам осталось определиться, кто из какого места попадет в следующий раунд. Испанцы пробуют отвоевать лидерство у ЦСКА, а турки – вернутся в первую четверку. Чего ожидать зрителям от очного матча этих команд?
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
до начала:
# Бавария 01.04 16:30 по МСК. Аугсбургер #
Открыть доступ

По матчу Бавария - Аугсбург есть немало предположений и прогнозов. Однако мы уверенны, что наши аргументы покажутся вам наиболее справедливыми
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Халл 01.04 17:00 по МСК. Вест Хэм #
Открыть доступ

За последние 5 туров Халл Сити одержал всего одну победу. Команда обречена на вылет? Подробный прогноз расставляет всё по местам 
Испания футбол: Испания – Примера Испания
до начала:
# Реал Сосьедад 01.04 19:30 по МСК. Леганес #
Открыть доступ

Один из лучших прогнозов на матч Чемпионата Испании. Средний коэффициент может принести ощутимую прибыль!
Франция футбол: Франция – Лига 1
до начала:
# Лорьян 02.04 18:00 по МСК. Каен #
Открыть доступ

Битва за выживание в Чемпионате Франции. Есть две ставки с разной степенью риска и соответствующими коэффициентами. Выбирайте любой вариант!
Франция футбол: Франция – Лига 1
до начала:
# Монпелье 02.04 18:00 по МСК. Тулуза #
Открыть доступ

В данном прогнозе на матч Чемпионата Франции даем на выбор сразу несколько вариантов ставок с разной величиной коэффициентов
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
до начала:
# Леверкузен 02.04 18:30 по МСК. Вольфсбург #
Открыть доступ

Чемпионат Германии. В начале сезона Байеру и Вольфсбургу предсказывали борьбу за место в Лиге чемпионов, однако сейчас команды борются за выживание в Бундеслиге...
Россия футбол: Россия – Премьер Лига
до начала:
# Спартак 03.04 19:30 по МСК. Газовик #
Открыть доступ

Сумеет ли Спартак сохранить отрыв от ближайших преследователей в Чемпионате России?
Италия футбол: Италия – Сериа А
до начала:
# Интер 03.04 21:45 по МСК. Сампродия #
Открыть доступ

Вступаем в спор с букмекерами и определяем лучший вариант для ставки в матче Чемпионата Италии
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Хапоэль Кфар-Саба — Хапоэль Раанана: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Израиля 02.04.17

В последнем противостоянии Хапоэль Кфар-Саба – Хапоэль Раанана свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 02.04.2017 у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 20:15. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Хапоэль Кфар-Саба обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Хапоэль Кфар-Саба – Хапоэль Раанана, выставив коэффициент 2 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 3.87, а поставить на ничью возможно по 3.4.

Две недели назад футбольный клуб Хапоэль Кфар-Саба получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Хапоэль Кфар-Саба из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Хапоэль Кфар-Саба выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Хапоэль Кфар-Саба – Хапоэль Раанана у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

За последние четыре недели футбольному клубу Хапоэль Раанана пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Хапоэль Раанана находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Хапоэль Раанана намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Хапоэль Раанана в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

В футбольном поединке Хапоэль Кфар-Саба – Хапоэль Раанана эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Рочдейл — Нортхэмптон: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Англии 01.04.17
Прогноз на матч Балтика — Тосно от эксперта 01.04.17
Вильярреал — Эйбар: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Испании 01.04.17
Неман — Славия Мозырь: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Беларуси 02.04.17
Интер Баку — АЗАЛ прогноз и ставки от профессионала 02.04.17
НХЛ.Рейнджерс — Питтсбург: прогноз, ставки букмекера на матч. 01.04.17
Аризона — Вашингтон: прогноз, ставки букмекера на матч. НХЛ 01.04.17
Калгари — Сан-Хосе прогноз профессионала на матч НХЛ 01.04.17
Прогнозы и ставки на матч Ванкувер — Лос-Анджелес 01.04.17
Ставки на матч Колорадо – Сент-Луис, прогноз на НХЛ от 01.04.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 