Хапоэль Кфар-Саба — Хапоэль Раанана: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Израиля 02.04.17

В последнем противостоянии Хапоэль Кфар-Саба – Хапоэль Раанана свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 02.04.2017 у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 20:15. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Хапоэль Кфар-Саба обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Хапоэль Кфар-Саба – Хапоэль Раанана, выставив коэффициент 2 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 3.87, а поставить на ничью возможно по 3.4.

Две недели назад футбольный клуб Хапоэль Кфар-Саба получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Хапоэль Кфар-Саба из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Хапоэль Кфар-Саба выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Хапоэль Кфар-Саба – Хапоэль Раанана у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

За последние четыре недели футбольному клубу Хапоэль Раанана пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Хапоэль Раанана находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Хапоэль Раанана намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Хапоэль Раанана в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

В футбольном поединке Хапоэль Кфар-Саба – Хапоэль Раанана эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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