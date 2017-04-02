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|Бавария
|01.04 16:30 по МСК.
|Аугсбургер
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|Халл
|01.04 17:00 по МСК.
|Вест Хэм
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|Реал Сосьедад
|01.04 19:30 по МСК.
|Леганес
Один из лучших прогнозов на матч Чемпионата Испании. Средний коэффициент может принести ощутимую прибыль!
|Лорьян
|02.04 18:00 по МСК.
|Каен
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|Монпелье
|02.04 18:00 по МСК.
|Тулуза
В данном прогнозе на матч Чемпионата Франции даем на выбор сразу несколько вариантов ставок с разной величиной коэффициентов
|Леверкузен
|02.04 18:30 по МСК.
|Вольфсбург
Чемпионат Германии. В начале сезона Байеру и Вольфсбургу предсказывали борьбу за место в Лиге чемпионов, однако сейчас команды борются за выживание в Бундеслиге...
|Спартак
|03.04 19:30 по МСК.
|Газовик
Сумеет ли Спартак сохранить отрыв от ближайших преследователей в Чемпионате России?
|Интер
|03.04 21:45 по МСК.
|Сампродия
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Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 02-го апреля 2017 года, так как именно в этот день на поле сойдутся Наполи и Ювентус. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Ювентус сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Наполи. Начало данной игры произойдет в 21:45 по московскому времени.
Российские букмекеры не прошли мимо матча Наполи – Ювентус, выставив коэффициент 1.95 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.1, а поставить на ничью возможно по 3.45.
В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Наполи использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Наполи, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Наполи выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.
Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Ювентус. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Ювентус продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Ювентус крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.
На поединок Наполи – Ювентус идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.
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