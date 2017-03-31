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|Бавария
|01.04 16:30 по МСК.
|Аугсбургер
По матчу Бавария - Аугсбург есть немало предположений и прогнозов. Однако мы уверенны, что наши аргументы покажутся вам наиболее справедливыми
|Халл
|01.04 17:00 по МСК.
|Вест Хэм
За последние 5 туров Халл Сити одержал всего одну победу. Команда обречена на вылет? Подробный прогноз расставляет всё по местам
|Реал Сосьедад
|01.04 19:30 по МСК.
|Леганес
Один из лучших прогнозов на матч Чемпионата Испании. Средний коэффициент может принести ощутимую прибыль!
|Лорьян
|02.04 18:00 по МСК.
|Каен
Битва за выживание в Чемпионате Франции. Есть две ставки с разной степенью риска и соответствующими коэффициентами. Выбирайте любой вариант!
|Монпелье
|02.04 18:00 по МСК.
|Тулуза
В данном прогнозе на матч Чемпионата Франции даем на выбор сразу несколько вариантов ставок с разной величиной коэффициентов
|Леверкузен
|02.04 18:30 по МСК.
|Вольфсбург
Чемпионат Германии. В начале сезона Байеру и Вольфсбургу предсказывали борьбу за место в Лиге чемпионов, однако сейчас команды борются за выживание в Бундеслиге...
|Спартак
|03.04 19:30 по МСК.
|Газовик
Сумеет ли Спартак сохранить отрыв от ближайших преследователей в Чемпионате России?
|Интер
|03.04 21:45 по МСК.
|Сампродия
Вступаем в спор с букмекерами и определяем лучший вариант для ставки в матче Чемпионата Италии
02-го апреля футбольному клубу Ницца на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Бордо. По Москве данная игра стартует в 22:00 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.
Российские букмекеры не прошли мимо матча Ницца – Бордо, выставив коэффициент 1.95 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.1, а поставить на ничью возможно по 3.45.
Две недели назад футбольный клуб Ницца получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Ницца из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Ницца выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Ницца – Бордо у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.
В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Бордо уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Бордо практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Бордо демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.
Учитывая сильную игру хозяев матча Ницца – Бордо на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Бордо, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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