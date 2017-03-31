Регистрация

Ницца — Бордо: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Франции 02.04.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас
Прогнозы на сегодня:
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
до начала:
# Бавария 01.04 16:30 по МСК. Аугсбургер #
Открыть доступ

По матчу Бавария - Аугсбург есть немало предположений и прогнозов. Однако мы уверенны, что наши аргументы покажутся вам наиболее справедливыми
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Халл 01.04 17:00 по МСК. Вест Хэм #
Открыть доступ

За последние 5 туров Халл Сити одержал всего одну победу. Команда обречена на вылет? Подробный прогноз расставляет всё по местам 
Испания футбол: Испания – Примера Испания
до начала:
# Реал Сосьедад 01.04 19:30 по МСК. Леганес #
Открыть доступ

Один из лучших прогнозов на матч Чемпионата Испании. Средний коэффициент может принести ощутимую прибыль!
Франция футбол: Франция – Лига 1
до начала:
# Лорьян 02.04 18:00 по МСК. Каен #
Открыть доступ

Битва за выживание в Чемпионате Франции. Есть две ставки с разной степенью риска и соответствующими коэффициентами. Выбирайте любой вариант!
Франция футбол: Франция – Лига 1
до начала:
# Монпелье 02.04 18:00 по МСК. Тулуза #
Открыть доступ

В данном прогнозе на матч Чемпионата Франции даем на выбор сразу несколько вариантов ставок с разной величиной коэффициентов
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
до начала:
# Леверкузен 02.04 18:30 по МСК. Вольфсбург #
Открыть доступ

Чемпионат Германии. В начале сезона Байеру и Вольфсбургу предсказывали борьбу за место в Лиге чемпионов, однако сейчас команды борются за выживание в Бундеслиге...
Россия футбол: Россия – Премьер Лига
до начала:
# Спартак 03.04 19:30 по МСК. Газовик #
Открыть доступ

Сумеет ли Спартак сохранить отрыв от ближайших преследователей в Чемпионате России?
Италия футбол: Италия – Сериа А
до начала:
# Интер 03.04 21:45 по МСК. Сампродия #
Открыть доступ

Вступаем в спор с букмекерами и определяем лучший вариант для ставки в матче Чемпионата Италии
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Ницца — Бордо: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Франции 02.04.17

02-го апреля футбольному клубу Ницца на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Бордо. По Москве данная игра стартует в 22:00 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Ницца – Бордо, выставив коэффициент 1.95 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.1, а поставить на ничью возможно по 3.45.

Две недели назад футбольный клуб Ницца получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Ницца из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Ницца выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Ницца – Бордо у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Бордо уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Бордо практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Бордо демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.

Учитывая сильную игру хозяев матча Ницца – Бордо на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Бордо, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Рома — Эмполи: прогноз, ставки букмекера на матч. 01.04.17
Сегодня матч Рединг — Лидс. Прогнозы и ставки от эксперта 01.04.17
Прогноз на матч Нюрнберг — Карлсруэ 31.03.17
Ротерхэм — Фулхэм: прогноз, ставки букмекера на матч. 01.04.17
Байер — Вольфсбург прогноз специалиста на матч 02.04.17
Аризона — Вашингтон: прогноз, ставки букмекера на матч. НХЛ 01.04.17
Прогнозы и ставки на матч Ванкувер — Лос-Анджелес 01.04.17
НХЛ. Сегодня матч Детройт — Торонто. Прогнозы и ставки от эксперта 02.04.17
Ставки на матч Колорадо – Сент-Луис, прогноз на НХЛ от 01.04.17
НХЛ. Прогноз на матч Тампа-Бэй — Монреаль 02.04.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 