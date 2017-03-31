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|Бавария
|01.04 16:30 по МСК.
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|Халл
|01.04 17:00 по МСК.
|Вест Хэм
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|Реал Сосьедад
|01.04 19:30 по МСК.
|Леганес
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|Лорьян
|02.04 18:00 по МСК.
|Каен
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|Монпелье
|02.04 18:00 по МСК.
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|Леверкузен
|02.04 18:30 по МСК.
|Вольфсбург
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|Спартак
|03.04 19:30 по МСК.
|Газовик
Сумеет ли Спартак сохранить отрыв от ближайших преследователей в Чемпионате России?
|Интер
|03.04 21:45 по МСК.
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Главный арбитр матча Брага – Маритиму в 22:15 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 02-го апреля 2017 года и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Маритиму на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Маритиму – девять против двух.
Букмекеры считают фаворитом поединка Брага – Маритиму гостей, так что на их победу выставили коэффициент 4.4. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.85, а на ничейный результат можно поставить по 3.5.
После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Брага не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Брага уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.
После того, как футбольный клуб Маритиму выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Маритиму удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.
Хозяева матча Брага – Маритиму предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Брага больше 1.5 гола.
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