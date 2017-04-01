Прогноз на матч Пескара — Милан. Рекомендуемые ставки от экспертов 02.04.17

В матче команды Пескара и команды Милан, который в ближайшее время состоится в рамках очередного тура футбольного чемпионата, хозяева поля постараются прервать неудачную серию. Однако сделать это будет не так-то просто, так как их соперник – команда Милан, коллектив, которому тоже необходимы очки. Так что, всех любителей футбола ждет интересное противостояние, которое обостряется еще и тем, что оба клуба являются представителями одного региона, следовательно, нас ждет настоящая рубка. Вообще, тем дерби и матчей команд из одного региона или города, в последнее время, в современном футболе стала довольно острой. Особенно это касается ведущих футбольных чемпионатов. Более развитые регионы и города могут позволить себе выставить в высших лигах чемпионата сразу несколько футбольных клубов. В зависимости от самого чемпионата и отношений между этими командами, в некоторых чемпионатах более слабые команды фактически без борьбы проигрывают своим более сильным соперникам по дерби, однако матч команды Пескара и команды Милан – это настоящее рубилово, в котором футболисты обеих команд будут до конца сражаться за победу в матче, так как амбиции этих футбольных команд не позволяют им пассивно действовать в матчах с основными конкурентами не только по турнирной таблице, но и по борьбе за звание лучшей команды региона. На основании этого наши эксперты сделали ряд интересных прогнозов на этот матч, которые позволят точно многократно усилить эмоции от просмотра этой интереснейшей игры.

Относительно противостояния команды Пескара и команды Милан, прогнозы на которого наши эксперты решили предложить свои прогнозы. Оба клуба в текущем сезоне выступают очень и очень неплохо. Судя по тому, как обе команды играют во второй части сезона, складывается впечатление, что руководство поставило задачу занять высокие места в турнирной таблице. В принципе, отталкиваясь от игры, которую показывают команды, а также учитывая тот факт, что клубам в межсезонье удалось сохранить всех своих лидеров, поставленные задачи не кажутся невыполнимыми. Для этого достаточно более-менее ровно отыграть в оставшихся матчах сезона. Однако сделать это будет очень непросто, так как впереди у команды Пескара и команды Милан серьезные соперники, которые претендуют на чемпионство. Относительно статистики личных встреч между этими футбольными клубами, то здесь, скорее, стоит рассматривать матч на тотал больше, так как между собой эти команды играют результативно. Да и в текущем чемпионате менеджеры клубов делают ставку на атаку, чем лишний раз подтверждают верность предположений наших экспертов. Еще стоит обратить внимание на тот факт, что в лазарете команд нет представителей атаки, так что, в сегодняшнем противостоянии передние линии команд будут представлены основными нападающими. В общем, нас ждет интересное противостояние, с детальными прогнозами наших экспертов на которое можно ознакомиться ниже.

Непростое противостояние ожидает футбольных болельщиков. В чемпионате команда Пескара и команда Милан продолжают решать свои турнирные задачи, поэтому победа в этом противостоянии имеет для обеих команд ключевое значение. В принципе, эксперты нашего ресурса согласны с букмекерами, которые видят фаворитами противостояния гостей. Команда Милан более опытна в играх концовки чемпионата, да и состав гостей более стабилен и сбалансирован. Хозяева поля в текущем чемпионате имеют неплохую статистику домашних матчей против клубов, занимающих верхние строчки турнирной таблицы, однако в этом матче все факторы указывают на то, что именно гости больше заслуживают победы. Поэтому наши эксперты прогнозируют победу команды Милан в этом матче. Исходя из этого, чтобы оба клуба играют в атакующий футбол, мы полагаем, что в этом матче будет забито много голов. Поэтому наш прогноз – тотал больше голов в матче, а также индивидуальный тотал гостей тоже на больше. Так как команды действуют в быстрой манере, то фолов в матче вряд ли будет много, да и общий тотал желтых карточек в этой игре явно завышен. Отсюда, эти два статистических параметра мы рассматриваем на меньше. Общий тотал угловых мы рассматриваем на больше, так как команда Пескара и команда Милан много атакуют, причем, делают это не через центр, а флангами, это и приводит к большому количеству стандартов. Еще можно рассмотреть индивидуальный тотал угловых каждой команды на больше, так как игра обеих команд строится через фланговые запросы в надежде на больших нападающих.

Победителем матча станет Пескара — 2, нет победителей в матче — 3.4, победителем матча станет Милан — 3.87.

Футбольных болельщиков просто переполняет азарт, это видно невооруженным глазом. Настоящие фанаты своих клубов готовы до хрипоты в горле спорить о преимуществах своего футбольного клуба, а если речь идет о том, чтобы побиться об заклад, то готовы рисковать абсолютно всем. Именно на это и рассчитывают букмекеры. При этом настоящие фанаты редко имеют понятие об игре в букмекерской конторе, поэтому постоянно находятся в проигрыше, делая ставки на свои любимые команды. Наши эксперты полагают, что это надо исправлять. Букмекеров необходимо наказывать за их ошибки, и в этом бетторам помогут наши прогнозы. Чаще всего, мы предлагаем прогнозы на статистику футбольных матчей, так как статистика лучше анализируется и поддается прогнозированию. Как показывает практика, ставки на исход футбольных матчей не приносят такой прибыли, как ставки на статистику. В ближайшем матче, где команда Пескара и команда Милан будут определять сильнейшего, нам приглянулось несколько интересных ставок, мы с удовольствием делимся ими, поэтому советуем не пропустить матч и сделать ставки по нашим прогнозам, которые принесут гарантированную прибыль.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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