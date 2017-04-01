Сегодня матч Ницца — Бордо. Прогнозы и ставки от эксперта 02.04.17

Для наших экспертов футбольный матч команды Ницца и команды Бордо, которые сыграют между собой в ближайшем туре чемпионата, вызвал интерес потому, что оба клуба сейчас ведут борьбу за места в турнирной таблице. Напомним, что сейчас во многих чемпионатах для команд наступил решающий этап, до конца чемпионатов осталось сыграть не так много туров, а это означает, что у команд все меньше шансов улучшить свои позиции в турнирной таблице, следовательно, командам сейчас необходимо играть только на победу. В принципе, составы у команды Ницца и команды Бордо весьма подходящие для того чтобы ровно отыграть на финальном отрезке чемпионата. Судя по информации из официальных источников, в командах нет травмированных, а ведущие футболисты находятся в неплохой форме. И это несмотря на усталость, которая накопилась у них по ходу сезона. Несмотря на это, менеджеры футбольных клубов пребывают в хорошем настроении, и оптимистично смотря в будущее, говоря о том, что их подопечным по силам улучшить свои турнирные позиции за счет хорошего выступления на финальном отрезке чемпионата. Прогнозируя этот матч, наши эксперты постарались учесть все важнейшие аспекты, свои прогнозы на игру мы делали, основываясь на статистических факторах и текущей форме этих команд. При этом мы учли, что по ходу игры букмекеры предлагают довольно-таки большой объем ставок, особенно на матчи лидеров чемпионата. Мы не сомневаемся в том, что противостояние будет интересным, поэтому рекомендуем болельщикам не пропустить этот матч.

В матче команды Ницца и команды Бордо, которые сыграют между собой в рамках первенства страны, эксперты нашего ресурса выбрали ряд интересных ставок в букмекерских конторах, на которые стоит обратить внимание бетторам. В первую очередь, это касается статистики. Чаще всего, букмекеры выдают верную линию на основные исходы футбольных матчей, а вот корректными предложениями на статистические показатели того или иного футбольного матча почему-то пренебрегают. Хотя, прогнозировать статистику не так уж и сложно, главное, иметь терпение и желание. Мы используем специальные ресурсы, которые находятся в сети в открытом доступе, и ими, при желании, может воспользоваться каждый. Сегодня практически все букмекерские конторы позволяют делать ставки не только до начала матча, но и во время игры. Причем, ставки можно делать как на основные исходы матча, так и на дополнительные исходы и на статистику. Это очень удобно, так как по ходу матча, наблюдая за развитием событий на футбольном поле, можно сделать ставку по лучшему коэффициенту, либо по более выгодным предложениям. В общем, нашими прогнозами можно успешно пользоваться как до начала матча, так и по ходу игры. Особенно это касается тех болельщиков, которые привыкли наблюдать за матчами любимой команды с трибуны стадиона. Матч команды Ницца и команды Бордо будет непростым, команды имеют богатую историю противостояний, поэтому зрелищный и бескомпромиссный футбол болельщикам гарантирован.

Непростое противостояние ожидает футбольных болельщиков. В чемпионате команда Ницца и команда Бордо продолжают решать свои турнирные задачи, поэтому победа в этом противостоянии имеет для обеих команд ключевое значение. В принципе, эксперты нашего ресурса согласны с букмекерами, которые видят фаворитами противостояния гостей. Команда Бордо более опытна в играх концовки чемпионата, да и состав гостей более стабилен и сбалансирован. Хозяева поля в текущем чемпионате имеют неплохую статистику домашних матчей против клубов, занимающих верхние строчки турнирной таблицы, однако в этом матче все факторы указывают на то, что именно гости больше заслуживают победы. Поэтому наши эксперты прогнозируют победу команды Бордо в этом матче. Исходя из этого, чтобы оба клуба играют в атакующий футбол, мы полагаем, что в этом матче будет забито много голов. Поэтому наш прогноз – тотал больше голов в матче, а также индивидуальный тотал гостей тоже на больше. Так как команды действуют в быстрой манере, то фолов в матче вряд ли будет много, да и общий тотал желтых карточек в этой игре явно завышен. Отсюда, эти два статистических параметра мы рассматриваем на меньше. Общий тотал угловых мы рассматриваем на больше, так как команда Ницца и команда Бордо много атакуют, причем, делают это не через центр, а флангами, это и приводит к большому количеству стандартов. Еще можно рассмотреть индивидуальный тотал угловых каждой команды на больше, так как игра обеих команд строится через фланговые запросы в надежде на больших нападающих.

Матч закончится триумфом Ницца — 1.85, ничья в матче — 3.5, матч закончится триумфом Бордо — 4.4.

Неплохая игра ждет всех любителей футбола. Команда Ницца и команда Бордо – участники противостояния, умеют порадовать болельщиков яркой и результативной игрой. Вообще, результативный футбол – основная фишка современного футбола, сейчас все больше команд отказывается от традиционно унылого перекатывания мяча в центре поля или у своей штрафной площадке, предпочитая действовать на встречных курсах. Благодаря этому динамичность современного футбола существенно выросла, а вместе с этим выросла и результативность. Все это на руку любителям футбола, которые приходят на стадион именно в надежде понаблюдать за активными действиями своих кумиров, порадоваться забитым мячам и обсудить рекорды великих футболистов. Наши эксперты тоже довольны таким положением дел в современном футболе, так как это позволяет нам составлять интересные прогнозы, в которых прогнозы на количество голов забитых обеими командами или каждой из команд – занимает не последнее место. Пожелаем всем зрелищного и результативного футбольного матча, а также посоветуем воспользоваться нашими прогнозами, которые принесут гарантированную прибыль.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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