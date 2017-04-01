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Интер — Сампдория: прогноз, ставки букмекера на матч. 03.04.17

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Франция футбол: Франция – Лига 1
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# Лорьян 02.04 18:00 по МСК. Каен #
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Франция футбол: Франция – Лига 1
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Италия футбол: Италия – Сериа А
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# Интер 03.04 21:45 по МСК. Сампродия #
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Интер — Сампдория: прогноз, ставки букмекера на матч. 03.04.17

03-го апреля состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Интер – Сампдория. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Интер, а вот игроки ФК Сампдория смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 21:45 по МСК.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Интер – Сампдория, занизив на них коэффициент до 1.95. Поставить на ничью можно по 3.45, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.1.

На своем поле футбольный клуб Интер не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Интер находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Интер в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

За последние четыре недели футбольному клубу Сампдория пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Сампдория находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Сампдория намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Сампдория в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

На поединок Интер – Сампдория идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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