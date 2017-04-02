Прогноз на матч Детройт — Оттава от эксперта 04.04.17

Быстрота действий, молниеносность принятия решений, огромное количество бросков и множество заброшенных шайб – вот настоящее лицо заокеанского чемпионата НХЛ. Еще сюда можно добавить страсти, которые кипят не только на трибунах, но и на льду. Все это составляет тот неповторимый коктейль, который так нравится истинным ценителям хоккея. Матч, который предлагают к просмотру эксперты нашего ресурса – это противостояние команды Детройт и команды Оттава. Оба клуба имеют богатую историю, между собой они сыграли немало матчей, поэтому ежегодно противостояние этих команд является одним из украшений чемпионата НХЛ. Сейчас, судя по результатам в чемпионате, оба клуба находятся на подъеме, а это означает, что интересный хоккей болельщика гарантирован. У руля команд стоят опытные менеджеры, которые умеют максимально эффективно использовать лучшие качества своих хоккеистов, заставляя их действовать единым механизмом на площадке, что обеспечивает командам успех в регулярных матчах НХЛ. В принципе, в заокеанском хоккее принцип своей и чужой площадке не имеет большого значения. Все хоккеисты, которые выступают в составе одной и другой команды – профессионалы, они умеют справляться со своими эмоциями и, в первую очередь, выходя играть в хоккей. Поэтому, хозяевам площадки не стоит недооценивать соперников – опытный клуб с богатой историей, который в любой момент игры может почувствовать слабость своих оппонентов и взять игру в свои руки.

Для экспертов нашего ресурса матч, в котором определять сильнейшего будут хоккеисты команды Детройт и хоккеисты команды Оттава оказался непростым для прогнозирования. В первую очередь, необходимо сказать о том, что в чемпионате НХЛ выступает большое количество действительно классных клубов. Практически у всех команд достаточно солидный бюджет, поэтому они могут себе позволить пригласить известных хоккеистов и менеджеров. Поэтому слабых команд в НХЛ нет априори. Каждый клуб ведет борьбу за попадание в плей-офф, следовательно, не важных матчей в регулярном чемпионате нет, так как проигрыш может существенно сказаться на расположении команд в турнирной таблице, и тот клуб, который входил в зону плей-офф, может легко ее покинуть. Таким образом, команда Детройт и команда Оттава подходят к очному противостоянию в полной боевой готовности. Это можно судить по составам, а также по словам менеджеров, которые много говорили о значимости победы для их клубов в этом матче. Наши эксперты сделали вывод, что игра будет достаточно динамичной, так как между собой команда Детройт и команда Оттава практически во всех последних противостояниях играли в быстрый хоккей со множеством бросков по воротам друг друга. Чего-то подобного стоит ждать и в этом матче. Поэтому, мы советуем болельщикам не пропустить это противостояние и подогреть интерес к матчу ставками от наших экспертов!

Определить фаворита в матче команды Детройт и команды Оттава, который состоится в рамках регулярного чемпионата НХЛ, оказалось трудной задачей даже для таких профессионалов, как эксперты нашего ресурса. Обе команды сейчас набрали неплохой ход, занимают высокие позиции в турнирной таблице, да и результаты очных встреч этих соперников всегда непредсказуемы. При анализе этого поединка наши эксперты обратили внимание на то, что команда Детройт и команда Оттава часто определяют победителя в овертайме или по буллитам. Так как очки в чемпионате необходимы обеим командам, то наши эксперты пришли к мнению, что и в этом матче весьма вероятна ничья в основное время. Букмекеры предлагают довольно высокий коэффициент на ничью, поэтому, сделав такую ставку, можно в несколько раз увеличить свой игровой банк. Конечно, риск есть, но этот риск вполне оправдан высоким коэффициентом. Хотя, те бетторы, которые привыкли к более надежным ставкам, могут сыграть другие предложения букмекеров – менее рисковые. К примеру, общий тотал заброшенных шайб. Так как оба клуба сейчас находятся в отличной форме и много забрасывают в ворота своих соперников, то и сегодня мы ждем результативного хоккея, поэтому рекомендуем общий тотал шайб в этом матче играть на больше. Еще, мы полагаем, что игра будет грубой, так как соперники не сильно ладят друг с другом, поэтому общий тотал штрафных минут в этом матче тоже советуем играть на больше.

В противостоянии ничья — 3.4, победит в противостоянии Детройт — 2, победит в противостоянии Оттава — 3.87.

Болельщики давно ждали хоккейного матча, в котором на ледовой площадке команды Детройт сойдутся известные клубы и лучшие хоккеисты. Напомним, что в нынешнем чемпионате НХЛ эти команды показывают очень хороший хоккей, благодаря чему занимают высокие места в турнирной таблице. Победа в этой матче позволит каждой из команд укрепить свое турнирное положение, поэтому наши эксперты ждут, что матч пройдет в обоюдной борьбе. Глядя на заявки команд на этот матч, мы сделали вывод, что кадровых потерь у обеих команд нет, так что, матч ожидается зрелищным. Кроме этого, между собой эти клубы всегда играют результативно, что подходит под стиль игры обеих команд в нынешнем сезоне. Скорее всего, и в сегодняшнем матче защитного хоккея не будет, и обе команды со стартовых минут будут атаковать ворота друг друга. Эксперты нашего ресурса приготовили несколько интересных прогнозов на этот матч, надеемся, что они позволят бетторам не только насладиться хоккеем, но и выиграть кругленькую сумму на ставках в букмекерских конторах.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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