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Челси — Манчестер Сити прогноз профессионала 05.04.17

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Прогнозы на сегодня:
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Ст. Паули 04.04 18:30 по МСК. Сандхаузен #
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Англия футбол: Англия Amateur – Чемпион-лига
до начала:
# Престон 04.04 21:45 по МСК. Бристоль #
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Челси — Манчестер Сити прогноз профессионала 05.04.17

Поклонники футбола с нетерпением ожидают 05.04.2017, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Челси и Манчестер Сити. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Челси, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 22:00.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Челси – Манчестер Сити определились с коэффициентами. На ФК Челси выставили 1.85, на мировую между командами — 3.5, а ставки на гостей матча принимаются по 4.4.

По меркам национального чемпионата Челси это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Челси является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Челси пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

После того, как футбольный клуб Манчестер Сити выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Манчестер Сити удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Челси – Манчестер Сити, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Манчестер Сити.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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