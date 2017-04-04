Прогнозы и ставки специалистов на матч Оттава — Детройт 05.04.17

Сегодняшние соперники – команда Оттава и команда Детройт выступают в чемпионате НХЛ достаточно давно. Обе команда имеют богатую историю, в которой есть яркие страницы, однако есть и те, о которых в клубах предпочитают не вспоминать. Пока команды выступают в регулярном чемпионате НХЛ на очень приличном уровне. Напомним, что перед клубами перед стартом сезона стояла задача попадания в плей-офф, пока команда Оттава и команда Детройт справляются с поставленной задачей, клубы идут в зоне плей-офф. Но до конца регулярного чемпионата клубам предстоит провести еще достаточно матчей, следовательно, необходимо показывать стабильные результаты в каждой игре, независимо от соперника. Матч между этими клубами интересен не только противостоянием извест6ных хоккеистов, но и дуэлью менеджеров. Мало кто обращает внимание на менеджеров, так как ошибочно считается, что победу клубу обеспечивают исключительно мастерство исполнителей. Однако роль менеджера в команде очень велика, так как именно от умелых действий руководителя зависит сыгранность команды, ее умелые действия в сложных игровых ситуациях и настрой на каждый матч. Менеджеры обеих команд – опытные руководители, которые в своей карьере добивались значительных высот. Поэтому, сегодняшний матч – особенный, так как здесь будет множество интересных противостояний, гарантирующих болельщикам отличный хоккей.

Хороший хоккей в очных противостояниях демонстрируют хоккеисты команды Оттава и команды Детройт. Сегодня эти клубы будут играть в рамках регулярного сезона НХЛ. На кону стоит победа, которая позволит улучшить свои позиции в турнирной таблице, увеличив отрыв от преследователей в гонке за зону плей-офф. Менеджеры обеих команд отдают себе отчет в том, что победа позволит их клубам закрепиться в верхней части турнирной таблице, поэтому обе команды будут серьезно мотивированы на то, чтобы победить в этой игре. Между собой команда Оттава и команда Детройт встречались неоднократно. Есть в этом противостоянии и приятные и неприятные результаты для обеих команд. Однако сегодняшний матч – это абсолютно новая история, новая страница в книге личных противостояний между этими хоккейными клубами, поэтому наши эксперты думают, что обе команды постараются сделать все возможное, чтобы для них эта страница оказалась положительной. Мы тщательно изучили статистические факторы, относящиеся к данному матчу. Это позволило нам найти несколько интересных решений для ставок, более подробно с ними можно познакомиться ниже. Пока единственное, что можно сказать наверняка относительно противостояния команды Оттава и команды Детройт – матч будет очень интересным и напряженным, так как обе команды хотят добиться в матче только победы.

Эксперты нашего ресурса полностью солидарны с букмекерами в оценке фаворита противостояния команды Оттава и команды Детройт. Сейчас обе команды показывают ровную игру, однако в чемпионате НХЛ нельзя рассматривать матчи только с точки зрения текущей формы команды. Есть достаточно факторов, каждый из которых может повлиять на результат матча. После тщательно анализа предстоящего матча, наши эксперты полагают, что фаворитом игры должны быть хоккеисты команды Оттава. Сейчас хозяева площадки играют в более слаженный хоккей, благодаря чему они добивают отличных результатов. Немаловажной будет и поддержка родных трибун, так как большинство матчей нынешнего чемпионата в родных стенах клуб выиграл. Гости тоже умеют играть в хоккей, команда Детройт довольно известный хоккейный клуб, в составе которого достаточно мастеров. Однако выездные матчи играть очень тяжело, тем более, когда серия выездных игр затянулась. Сейчас у команды Детройт уже за плечами несколько выездных матчей, поэтому хоккеисты устали. Исходя из этого, мы рекоме7ндуем делать ставки на то, что победителем противостояния будет команда Оттава. Еще мы советуем делать ставки на то, что оба клуба пробьют общий тотал шайб, предлагаемых букмекерами в этом матче. Обе команды играют в атакующий хоккей и много бросают по воротам соперников, да и между собой эти команды в большинстве матчей забрасывают много шайб.

Ничья в игре — 3.5, игра завершиться победой Оттава — 1.85, игра завершиться победой Детройт — 4.4.

За баталиями регулярного чемпионата НХЛ всегда интересно наблюдать. Здесь играют известные хоккеисты, которые показывают результативный и зрелищный хоккей, позволяя свои клубам занимать высокие позиции в чемпионате. Оба клуба, которые сыграют между собой в этом матче – одни из основных претендентов на попадание в плей-офф. Это означает, что игра будет динамичной и непредсказуемой. Между собой эти команды встречаются в каждом сезоне и каждый матч абсолютно не похож на предыдущий. От сегодняшнего противостояния болельщики ждут только бескомпромиссной борьбы. Сейчас ситуация в чемпионате довольно напряженная, так как все клубы претендуют на попадание в плей-офф, но времени для решения этих задач остается не так уж и много, вдобавок к этому, во многих клубах тренеры столкнулись с травмами ведущих хоккеистов. Поэтому сейчас для обеих команд появляется отличная возможность укрепить свои позиции в турнирной таблице, а для этого необходимо побеждать в сегодняшнем матче. Так что, ждем интересного хоккея в этой игре.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: